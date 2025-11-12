Haberler

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni taklit ve tağşiş listesini yayımlayarak 11 markayı ifşa etti. Denetimlerde bazı firmaların sucuklara baş eti, kalp ve kanatlı eti karıştırdığı tespit edildi. En çok ihlal Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde görüldü. Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden bu tür hileli üretimlere karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.

  • Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 markanın sucuklarında baş eti, kalp ve kanatlı eti kullanıldığını tespit etti.
  • Afyonkarahisar'da 6 firma, Ankara'da 1 firma ve Konya'da 4 firmanın ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti, kanatlı hayvan kalıntıları, baş eti ve kalp gibi sakatat türleri bulundu.
  • Bakanlık, hileli üretim yapan firmaların kamuoyuna açıklanmasının süreceğini belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı yürüttüğü denetimlerin ardından, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Yeni listede, 11 markanın sucuklarında baş eti, kalp ve kanatlı eti kullandığı tespit edildi.

ETİKET BAŞKA, İÇERİK BAŞKA

Bakanlık tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, market raflarında satışa sunulan bazı et ürünlerinin etiket bilgileriyle içeriklerinin uyuşmadığı belirlendi. Açıklanan listede, et ürünlerinde özellikle sakatat ve kanatlı eti karışımı kullanıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla "hileli üretim yapan firmaların kamuoyuna açıklanmasının süreceği" vurgulandı.

AFYON BAŞI ÇEKTİ

Denetimlerde en çok ihlal, Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde tespit edildi. Sucuk üretimiyle öne çıkan Afyonkarahisar'da 6 firmanın, Ankara'da ise bir firmanın ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve kanatlı hayvan kalıntılarına rastlandı.

KONYA'DA SAKATATLI SUCUK

Konya'da denetlenen 4 firmada, kanatlı etine ek olarak baş eti ve kalp gibi sakatat türlerinin kullanıldığı saptandı. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem ürün kalitesini düşürdüğünü hem de tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

