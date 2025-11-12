6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden gıda sahtekarlıklarına karşı yürüttüğü denetimlerin ardından, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Yeni listede, 11 markanın sucuklarında baş eti, kalp ve kanatlı eti kullandığı tespit edildi.

ETİKET BAŞKA, İÇERİK BAŞKA

Bakanlık tarafından yapılan laboratuvar testlerinde, market raflarında satışa sunulan bazı et ürünlerinin etiket bilgileriyle içeriklerinin uyuşmadığı belirlendi. Açıklanan listede, et ürünlerinde özellikle sakatat ve kanatlı eti karışımı kullanıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla "hileli üretim yapan firmaların kamuoyuna açıklanmasının süreceği" vurgulandı.

AFYON BAŞI ÇEKTİ

Denetimlerde en çok ihlal, Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde tespit edildi. Sucuk üretimiyle öne çıkan Afyonkarahisar'da 6 firmanın, Ankara'da ise bir firmanın ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve kanatlı hayvan kalıntılarına rastlandı.

KONYA'DA SAKATATLI SUCUK

Konya'da denetlenen 4 firmada, kanatlı etine ek olarak baş eti ve kalp gibi sakatat türlerinin kullanıldığı saptandı. Uzmanlar, bu tür uygulamaların hem ürün kalitesini düşürdüğünü hem de tüketici sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtiyor.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;