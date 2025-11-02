Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 51. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi.

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrenin basın toplantısında, bu yılki kongreye bini aşkın hekimin katıldığını söyledi.

Kongrede hematoloji alanında önemli bilgi paylaşımının yapıldığını belirten Ar, sağlık alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi açısından bu tür kongreleri önemsediklerini bildirdi.

Toplantıda, hematoloji veri tabanları konusuna değinen Ar, Türkiye'nin çok merkezli hematoloji veri tabanlarının uluslararası literatürde büyük ilgi gördüğünü kaydetti.

Verilerin hastalıkla ilgili durumu net analiz etmeyi sağladığını vurgulayan Ar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talasemi yani Akdeniz Anemisi veri tabanımız var. İçine 6 bin hastanın verileri işleniyor. Benzeri bir şekilde lenfoma veri tabanı var, içinde 2 bin küsur hastanın verileri oluşuyor. Lösemilerle ilgili bir veri tabanımız var. Bunlardan ulusal sonuçlarımızı oluşturuyoruz ve bunlar dünyanın önemli dergilerinde yayınlanıyorlar. Son 2 sene içinde 22 tane bu tür yayın çıktı. Hem bizim ulusal olarak hastalıklarla durumumuz nedir? Nasıl tedavi ediyoruz? Başarılı sonuçlarımız nedir? Onları gösteriyor bize, hem de ileriye yönelik neler yapmalıyız? Neler eksik? Nasıl gidiyoruz? Bu konuda da önemli ipuçları taşıyor."

Prof. Dr. Ar, Kronik Miyeloid Lösemi (KML) hasta-hekim anketinin geçen yıl tamamlandığını ve çalışmada, 129 hematolog ve 120 KML hastasının katıldığını söyledi.

KML'nin uzun süreli takip ve tedavi gerektiren, hastaların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir hematolojik hastalık olduğunu anlatan Ar, "Türk Hematoloji Derneği ve Novartis Türkiye işbirliğiyle ülkemizde ilk kez yapılan anket çalışmasında, KML hastalarının ve onları tedavi eden hekimlerin, tanı ve tedavi sürecine dair beklenti ve öncelikleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildi ve yayın haline getirildi." diye konuştu.

Ar, ankette hastalara, hastalıklarıyla ilgili bazı sorular sorduklarını aktararak, "Hem kendilerinin nasıl hissettikleri, tedaviyle ilgili sıkıntıları hem de hekimlerin onları nasıl gördükleriyle ilgili geri bildirimler aldık. En çok merak ettikleri, 'Bu iş nasıl gidecek? Nasıl sonuçlanacak? Günlük yaşamlarına tedavinin etkisi ne olacak? Tedavi ne kadar sürecek? Nasıl sonuçlanacak?' soruları oldu. Hekimlere baktığınız zaman, tedavinin güvenliği ve hastaların düzenli takibe gelip gelmeyecekleri kısmında endişeliler. Yani esasında hasta ve hekim bakış açısı burada birbirinden oldukça ayrışıyor." ifadelerini kullandı.

Ar, tedavi değişikliklerinin hastalarda ciddi strese yol açtığına dikkati çekti.

Tedavi değişikliği yaşayan hastaların üçte birinde "Benim tedavim niye değişiyor, hastalıkta kötü giden bir şey mi var?" gibi kaygı ve korkunun yaşandığını belirten Ar, "Her gün bir hap alıyorsunuz. Eskiden nakil olmanız gereken bir hastalığı basitçe evinizde bir hap alarak kontrol altına almak mümkün. Ama bu sefer o rahatlık, bir süre sonra unutkanlığı, uyumsuzluğu beraberinde getiriyor." dedi.

Türk Hematoloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül de çocukluk çağı kalıtsal hematolojik hastalıklarında tedavi başarısının arttığını söyledi.

Türk Hematoloji Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. Selami Koçak Toprak da hematolojik kanserlerde klasik kemoterapilerin ötesine geçildiğini belirterek, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapiler ve CAR-T hücre tedavisindeki gelişmeleri anlattı.

Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özgür Mehtap, uzman hekim sayısının yetersizliğinin hematolojide en acil çözüm bekleyen konu olduğunu kaydetti.