5'İNCİ ULUSLARARASI AESTHETİCSTANBUL SEMPOZYUMU'NA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN CERRAHLAR KATILDI

Estetik cerrahinin geleceğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından ünlü estetik cerrahları bir araya getiren 5'inci Uluslararası Aestheticstanbul Sempozyumu İstanbul'da başladı. Sempozyumun ülke direktörü Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, 'Etkinliğimizin iki amacı var. Birincisi İstanbul'u tanıtmak ikincisi ise estetik cerrahi ile ilgili Türkiye'nin geldiği yeri dünyadan davet ettiğimiz tüm misafirlerimiz ile paylaşmak. Türkiye şu an sağlık turizminde oldukça iyi yere gidiyor. Türkiye'nin sağlıkta ne kadar iyi olduğunu dünyaya göstermek için bu etkinlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum' dedi. Bu yıl beşincisi gerçekleşen Uluslararası Aestheticstanbul Sempozyumu, bugün İstanbul'da bir otelde başladı. Estetik International ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, dünyanın dört bir yanından estetik plastik cerrahinin ünlü isimlerini ağırlıyor. Sempozyumda üç gün boyunca 18 yabancı ve 6 yerli konuşmacının katılımı ile estetik plastik cerrahinin bütün konularına yer verilecek, katılımcıların tecrübelerine yeni bilgiler kazandırılması amacıyla 15 adet canlı cerrahi ve 30 adet bilimsel oturum gerçekleştirilecek. Sempozyuma çevrim içi katılmak için kayıt yaptıranlar, sempozyum kapsamındaki canlı ameliyat, interaktif video sunumları ve panel tartışmalarına eş zamanlı olarak erişebiliyor. 40 farklı ülkeden cerrahların katıldığı sempozyumda doktorlar kendi geliştirdiği teknikleri sundu. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde ise Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur estetik alanında kendi geliştirdiği teknik ile canlı ameliyat gerçekleştirecek. CİHANTİMUR: FELSEFEM EDİNDİĞİM BÜTÜN BİLGİ BİRİKİMİNİ GENÇLERLE PAYLAŞMAK Sempozyumun yalnızca doktorlara yönelik değil, sağlık turizmi ve genç doktor adaylarına da büyük katkısı olacağını söyleyen Uluslararası 5. Aestheticstanbul Sempozyumu Ülke Direktörü Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur, 'Etkinliğimizin iki amacı var. Birincisi İstanbul'u tanıtmak ikincisi ise estetik cerrahi ile ilgili Türkiye'nin geldiği yeri dünyadan davet ettiğimiz tüm misafirlerimiz ile paylaşmak. Türkiye şu an sağlık turizminde oldukça iyi yere gidiyor. Bu tip etkinlerin Türkiye'nin sağlıkta ne kadar iyi olduğunu dünyaya göstermek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışından davet ettiğimiz dünyanın en iyi estetik cerrahları ile birlikte burada bilgi paylaşımı yapıyoruz. 40'a yakın farklı ülkeden misafirlerimiz var. Etkinliğimizin genelinde ise 250 katılımcımız var. Benim bütün felsefem şu ana kadar edindiğim bütün bilgi birikimini gelecek olan gençlerle paylaşmak. Onun için bu organizasyon içerisinde ayrı olarak Tıp öğrencileri için düzenlediğim bir panel var. O panelde de estetik cerrahinin gelecekte nerede olacağı ve yeni genç öğrencilerin estetik cerrahi mesleğini tercih etmeleri için yaptığımız bir organizasyon. Bende mesleğe yeni başladığımda Constantin Stan gibi üstatlardan el almıştım. Aldığım bu eli daha genç arkadaşlarla paylaşmak için bu tip organizasyonlar yapıyoruz' dedi.

'TÜRKİYE GERÇEKTEN SAĞLIK TESİSİ VE KALİTE OLARAK ÇOK İYİ BİR YERDE? Estetik cerrahinin Türkiye'ye çok büyük getirisi olduğunu söyleyen Op. Dr. Cihantimur, 'Bu tip büyük organizasyonlar bizim gerçekte hangi seviyede olduğumuzu, hangi teknolojileri kullandığımızı ne tip hastaları aldığımızı ve tesislerimizi görüyorlar. Türkiye gerçekten sağlık tesisi ve kalite olarak çok iyi bir yerde, bunu tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Estetik sektörünün gelecekte 10 yılda 1o misli büyüyeceği gösteriliyor. Çünkü dünya nüfusu büyüyor ve sosyal medya sayesinde herkes güzel olmak istiyor. Önemli olan doğru yerde doğru işlemlerin yapılması. Estetik cerrahi moda gibi çok hızlı gelişen bir branş, her sene değişiyor. Yapılması gereken bu modayı takip edebilmek, yeni teknolojileri getirmek, daha hızlı hasta iyileşmesini sağlamak ve insanların sosyal hayatlarını kısıtlamadan görünümlerini değiştirmek' diye konuştu.

'KENDİ GELİŞTİRDİĞİM TEKNİĞİN HEM SUNUMUNU HEM DE AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİM? Dünyanın her yerinden insanların Türkiye'ye geldiğini söyleyen Op. Dr. Cihantimur, 'Çünkü Türkiye çok güzel bir ülke ve popüler oldu. İstanbul'un güzelliklerini zaten tarif etmeye gerek yok. Biz İstanbul'a gelmeleri için yeni alan yaratıyoruz, bu da sağlık ve estetik turizmi. Bunun olabilmesi için de dünyanın neresinde bir işi iyi yapan varsa onun bilgi birikimlerini de alıyoruz ki yeni teknolojilerle hazır olalım. Burada iki ayrı konsept var. Cerrahilerimiz önce yaptığı tekniği sunuyor sonra aynısını canlı cerrahi yaparak diğer doktorlarla paylaşıyor. Ben de bugün kendi geliştirdiğim tekniğin hem sunumunu hem de ameliyatını gerçekleştireceğim' diye konuştu.

'PARAYLA ÖLÇÜLEMEYECEK VE TARİF EDİLEMEYECEK BİR DUYGU? Başka ülkelerden gelen doktorların kendisini izlemesinin çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Cihantimur, 'Bu organizasyonun en büyük amacı o. Dünyanın bir ucundan buraya geliyorlar. Sadece bu bilgi birikimini başkalarıyla paylaşmak için geliyorlar, bu çok güzel bir şey. Bu parayla ölçülemeyecek ve tarif edilemeyecek bir duygu' dedi. STAN: BURADAKİ BİLGİ BİRİKİMİNİ ALIP KENDİ ÜLKEMLE DE PAYLAŞIYORUM Uluslararası 5. Aestheticstanbul Sempozyumu Yardımcı Direktörü Estetik Cerrahi Constantin Stan, Romanya'dan geldiğini belirterek 'Bülent Bey ile 15 yıldır tanışıyoruz, birbirimizle sadece bilgi değil her şeyi paylaşıyoruz. Bu da yenilikleri hızla takip etmemizi sağlıyor. Dünyada bütün kongreleri geziyorum. Türk plastik cerrahları yüz, meme, vücut özellikle burun cerrahisinde gerçekten çok başarılılar. O nedenle buradayım. Buradaki bilgi birikimini alıp kendi ülkemle de paylaşıyorum' ifadelerini kullandı.

SEMPOZYUM HAKKINDA İlk kez 2018 yılında 100'ü aşkın plastik cerrahın İstanbul'da en güncel ve başarılı cerrahi tekniklerini sempozyum katılımcılarına sunmasıyla başlayan Uluslararası Aestheticstanbul Sempozyumu, kaliteli içerik, inovasyon ve estetik cerrahi eğitimi açısından sınırları aşan canlı ameliyatları ve bilimsel sunumları paylaşarak plastik cerrahinin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.