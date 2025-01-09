Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
MSB: Terör örgütü silah bırakmazsa operasyon için düğmeye basarız

Kum saati doluyor! MSB tarihi operasyon için ilk sinyali verdi
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

4 Yaşındaki Doruk Efe'ye Babasından Karaciğer Nakli

4 Yaşındaki Doruk Efe'ye Babasından Karaciğer Nakli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de nadir görülen bir karaciğer tümörü nedeniyle tedavi gören 4 yaşındaki Doruk Efe Oyan, babasından yapılan başarılı karaciğer doku nakliyle sağlığına kavuştu. Ailesi, zor geçen süreci ve elde ettikleri umut dolu sonucu paylaştı.

İzmir'de, nadir görülen çocukluk çağı karaciğer tümörü teşhisi konulan 4 yaşındaki Doruk Efe Oyan, babasından yapılan karaciğer doku nakliyle sağlığına kavuştu.

Torbalı ilçesinde yaşayan Ceyhan ve Aysel Oyan çifti, geçen yıl oğulları Doruk Efe'yi yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun karaciğerinde kitle ve büyüme tespit eden doktorlar, minik hastayı İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

İleri tetkiklerde karaciğerinde kötü huylu tümör tespit edilen Oyan için ilaç ve kemoterapi tedavisine başlandı. Uygulanan kemoterapiye rağmen küçülmeyen tümörün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün ve Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz tarafından organ nakli ameliyatı planlandı.

Baba Ceyhan Oyan'ın karaciğerinden alınan doku, başarılı bir ameliyatla oğluna nakledildi. Doruk Efe, babasından nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu.

Baba oğul "ciğer kardeşi" oldu

Doruk Efe Oyan, kontrol için geldiği hastanede AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Hastanede doktor ve hemşirelerin kendisiyle çok ilgilendiğini anlatan Oyan, "Babamı çok seviyorum. Büyüyünce ambulansta görev yapmak istiyorum. Benim gibi hastalara yardım etmek istiyorum." dedi.

Baba Ceyhan Oyan da doktorlarının önerisi üzerine hiç düşünmeden oğluna karaciğer dokusunu verdiğini söyledi. Oğlunun artık yüzünün gülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Oyan, "Baba oğulken karaciğer kardeşi olduk. Şu an gayet iyi ve sağlıklı. Bu durumdaki hastalar hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler." diye konuştu.

Anne Aysel Oyan ise eşinden önce çocuğuna karaciğerini kendi vermek istediğini ama yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle bunun mümkün olmadığını aktardı.

Dokuz ay boyunca hep çocuğunu kaybetme korkusuyla yaşadığını anlatan anne Oyan, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreç. 9 ay kalbimiz ağzımızda gezdik. Korkuyla yaşadık kurtulabilecek miyiz diye. Hastalığın 4. evre olduğunu öğrendik. Bugünlere hiç ulaşabileceğimi düşünmüyordum. Çok korkuyordum, endişeliydim. Eşim sağ olsun çocuğumuza hayat verdi. Onun sayesinde oğlum hayata yeniden tutundu."

"Hastamız gayet iyi"

Prof. Dr. Orkan Ergün de çocukluk çağı karaciğer tümörünün milyonda bir görülen durum olduğunu söyledi.

Kemoterapilere rağmen 10 santimetreden daha büyük olan kitle istenilen ölçüde küçülmediği için nakil ameliyatı planladıklarını anlatan Ergün, "Hastamız gayet iyi. Büyümesi ve gelişmesi istediğimiz seviyede. Nakil ameliyatı olmasaydı hastalık hızlı seyrettiği için kaybedebilirdik." dedi.

Doç. Dr. Alper Uğuz da Türkiye'de organ bağışının az olduğunu belirterek, hasta yakınlarının organlarını bağışlama yönünde tercihlerini kullanmalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
img

Tüp fiyatlarına mutfak masraflarını artıracak zam
img

Kritik veriler açıklandı! Altında yeni senaryo ortaya çıktı
img

Memurların yemek bedelleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi

Bazı sebzelerin satışına kilo sınırlaması getirildi
Yasa geçti! Muayenelerde alınan katkı payı artık 20 lira

Hastaneye gidecekler dikkat! Artık 10 kat daha fazla ödeyeceksiniz

Son Dakika Haberleri

Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler? China Suarez kimdir, kaç yaşında? Icardi'nin yeni sevgilisi China Suarez nereli? Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izle! Kızıl Goncalar 34. bölüm fragmanı
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.