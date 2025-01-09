4 Yaşındaki Doruk Efe'ye Babasından Karaciğer Nakli

İzmir'de, nadir görülen çocukluk çağı karaciğer tümörü teşhisi konulan 4 yaşındaki Doruk Efe Oyan, babasından yapılan karaciğer doku nakliyle sağlığına kavuştu.

Torbalı ilçesinde yaşayan Ceyhan ve Aysel Oyan çifti, geçen yıl oğulları Doruk Efe'yi yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde küçük çocuğun karaciğerinde kitle ve büyüme tespit eden doktorlar, minik hastayı İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

İleri tetkiklerde karaciğerinde kötü huylu tümör tespit edilen Oyan için ilaç ve kemoterapi tedavisine başlandı. Uygulanan kemoterapiye rağmen küçülmeyen tümörün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla hastanenin Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orkan Ergün ve Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz tarafından organ nakli ameliyatı planlandı.

Baba Ceyhan Oyan'ın karaciğerinden alınan doku, başarılı bir ameliyatla oğluna nakledildi. Doruk Efe, babasından nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu.

Baba oğul "ciğer kardeşi" oldu

Doruk Efe Oyan, kontrol için geldiği hastanede AA muhabirine, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını söyledi.

Hastanede doktor ve hemşirelerin kendisiyle çok ilgilendiğini anlatan Oyan, "Babamı çok seviyorum. Büyüyünce ambulansta görev yapmak istiyorum. Benim gibi hastalara yardım etmek istiyorum." dedi.

Baba Ceyhan Oyan da doktorlarının önerisi üzerine hiç düşünmeden oğluna karaciğer dokusunu verdiğini söyledi. Oğlunun artık yüzünün gülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Oyan, "Baba oğulken karaciğer kardeşi olduk. Şu an gayet iyi ve sağlıklı. Bu durumdaki hastalar hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler." diye konuştu.

Anne Aysel Oyan ise eşinden önce çocuğuna karaciğerini kendi vermek istediğini ama yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle bunun mümkün olmadığını aktardı.

Dokuz ay boyunca hep çocuğunu kaybetme korkusuyla yaşadığını anlatan anne Oyan, şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreç. 9 ay kalbimiz ağzımızda gezdik. Korkuyla yaşadık kurtulabilecek miyiz diye. Hastalığın 4. evre olduğunu öğrendik. Bugünlere hiç ulaşabileceğimi düşünmüyordum. Çok korkuyordum, endişeliydim. Eşim sağ olsun çocuğumuza hayat verdi. Onun sayesinde oğlum hayata yeniden tutundu."

"Hastamız gayet iyi"

Prof. Dr. Orkan Ergün de çocukluk çağı karaciğer tümörünün milyonda bir görülen durum olduğunu söyledi.

Kemoterapilere rağmen 10 santimetreden daha büyük olan kitle istenilen ölçüde küçülmediği için nakil ameliyatı planladıklarını anlatan Ergün, "Hastamız gayet iyi. Büyümesi ve gelişmesi istediğimiz seviyede. Nakil ameliyatı olmasaydı hastalık hızlı seyrettiği için kaybedebilirdik." dedi.

Doç. Dr. Alper Uğuz da Türkiye'de organ bağışının az olduğunu belirterek, hasta yakınlarının organlarını bağışlama yönünde tercihlerini kullanmalarını istediklerini sözlerine ekledi.