Cumhurbaşkanı Erdoğan yine parkelere indi! Varank'tan maç sonrası güldüren paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan ekiple basketbol oynadı. Uzun süredir düzenlenen ve veteran basketbolcuların da yer aldığı karşılaşmalardan yeni görüntüler geldi.

ERDOĞAN YİNE PARKELERE İNDİ

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, karşılaşmadan görüntüleri sosyal hesabından yayımladı. Sahada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü.

"EVET, YİNE KAZANDI"

Varank, çekişmeli geçen maçın ardından "Evet, yine kazandı" ifadelerini kullandı.

"SEN GİT VİDEO ÇEK DEDİLER"

Mustafa Varank'ın görüntülerde yaptığı esprili açıklama da dikkat çekti. Varank, "Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım" dedi.

Kaynak: Haberler.com