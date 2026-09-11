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Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi

Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi Haber Videosunu İzle
Siirt’te 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyası hakkında iddianame düzenlendi
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Siirt'in Baykan ilçesinde 18 Ekim 2024'te kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mekiye Akyel'in dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Cesedine ulaşılamamasına rağmen Akyel'in öldürüldüğü değerlendirilirken, eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.

  • Siirt'in Baykan ilçesinde 18 Ekim 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in dosyasında şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.
  • Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, Mekiye Akyel'in öldürüldüğü değerlendirilerek şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.
  • Soruşturma kapsamında 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelin katılımıyla arama çalışmaları yapıldı; bazı kadın kıyafetleri ve diğer bulgulara ulaşıldı, ancak Akyel'in cesedine ulaşılamadı.

Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel dosyasında şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendiği belirtildi.

ESKİ EŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ 

Bakanlığın açıklamasına göre, Mekiye Akyel'in dosyasında 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelin katılımıyla arama çalışmaları gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ile şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Yürütülen soruşturma sonucunda, Mekiye Akyel'in eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ 

Akyel, 18 Ekim 2024 tarihinde Baykan ilçesinde kaybolmuş, kendisinden bu tarihten sonra haber alınamamıştı. Soruşturma kapsamında yapılan geniş çaplı arazi aramalarında bazı kadın kıyafetleri ve diğer bulgulara ulaşılmış, ancak Akyel'in cesedine ulaşılamamıştı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Eylül 2026 tarihinde hazırlanan iddianamede, Mekiye Akyel'in öldürüldüğü değerlendirilerek şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Adalet Bakanlığı açıklamasında, yürütülen çalışmalar sonucunda faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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