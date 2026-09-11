Ağustos ayında en yüksek sıcaklık 46,7 derece ile Cizre’de ölçüldü

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre 2026 yılı ağustos ayı, normalin 0,6 derece üzerinde 25,7 derece olarak ölçülen ortalama sıcaklık ile son 56 yılın en sıcak 16'ncı ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayında Türkiye genelinde en düşük sıcaklık 4,5 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 46,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı ağustos ayına ilişkin sıcaklık analizi raporu yayımlandı. Rapora göre, ağustos ayında ortalama sıcaklıklar Ege Bölgesi'nin güneyi ile İskenderun, Dinar, Manavgat, Samandağ, Fethiye, Mersin, Köyceğiz, Karataş, Antalya, Alanya, Finike, Burdur, Dörtyol, Eğirdir, Kaş, Isparta, Kale (Demre), Özalp, Erciş, Başkale, Ağrı, Muradiye, Van, Şırnak, Bartın, Çanakkale, Çorlu, İpsala, Edirne ve Gökçeada çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ölçüldü. 1991-2020 yılları arasındaki ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,1 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 25,7 derece olarak kaydedildi. Böylece geçen ay, uzun yıllar ortalamasının 0,6 derece üzerinde gerçekleşti ve son 56 yılın en sıcak 16'ncı ağustos ayı oldu.

Ağustos ayında Türkiye genelinde en düşük sıcaklık 4,5 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 46,7 derece ile Cizre'de ölçüldü. Rapora göre ağustos ayında yeni ekstrem maksimum veya minimum sıcaklık değeri gerçekleşmedi.

EGE VE AKDENİZ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Marmara Bölgesi'nde ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece olurken, 2026 yılı ağustos ayı ortalaması 25,4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Balıkesir'de 13,6 derece, en yüksek sıcaklık ise Uzunköprü'de 39,1 derece olarak ölçüldü. Ege Bölgesi'nde ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, 2026 ağustos ayı ortalaması 27,5 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 10,1 derece ile Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43,6 derece ile Milas'ta kaydedildi. Akdeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 27,4 derece olurken, 2026 ağustos ayı ortalaması 28,2 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Göksun'da 7,5 derece, en yüksek sıcaklık ise Kozan'da 43,2 derece olarak ölçüldü.

İÇ ANADOLU'DA EN YÜKSEK SICAKLIK ÇANKIRI'DA ÖLÇÜLDÜ

İç Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23 derece olarak kaydedildi. Bölgenin tamamında sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, en düşük sıcaklık 5,1 derece ile Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 37,8 derece ile Çankırı'da ölçüldü. Karadeniz Bölgesi'nde uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 23 derece iken, 2026 ağustos ayı ortalaması 23,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık Bayburt'ta 7,9 derece, en yüksek sıcaklık ise Boyabat'ta 40,6 derece olarak kaydedildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,4 derece olurken, 2026 ağustos ayı ortalaması 23,9 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 4,5 derece ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 41,2 derece ile Elazığ'da ölçüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise uzun yıllar ağustos ayı ortalama sıcaklığı 30,7 derece iken, 2026 ağustos ayı ortalaması 31,1 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 15,6 derece ile Gaziantep'te, en yüksek sıcaklık ise 46,7 derece ile Cizre'de kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı