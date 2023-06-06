28 yıllık ameliyat korkusunu yenen hasta sağlığına kavuştu

ANKARA - Tedavisinin yüksek riskli olmasından dolayı korkup ameliyat olmak istemeyen 48 yaşındaki Alime Coşar, 28 sene sonra Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde bulunan köyde yaşayan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Alime Coşar, 1998 yılında yoğun bakımda yatarak tedavi gördü. Soluk borusunda darlık oluşan Coşar, gittiği hastanelerde tedavisinin yüksek riskli olduğunun söylenmesinden dolayı bugüne kadar korktuğu için ameliyat olmak istemedi. İlerleyen zamanlarda nefes darlığı giderek artan Coşar, şifa bulmak için Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine başvurdu. Prof. Dr. Göktürk Fındık ve Doç. Dr. Funda İncekara başta olmak üzere göğüs cerrahisi, anestezi ve radyoloji ekiplerinin ortak çalışması ile soluk borusunu yüzde 95 daraltan darlık tespit edildi. Ameliyatta dar olan kısım çıkarılarak sağlam kısımlar uç uca dikildi. 5 gün göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde iyileşme süreci izlenen Coşar, daha sonra servis takibine alınıp bronkoskopi işlemi ile dikiş yerlerinin de iyileştiği görüldükten 10 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

"Doktor, 'ameliyat olabilirsin' deyince çok korktum ve asla ameliyat olamayacağımı düşündüm"

İhlas Haber Ajansına duygularını anlatan hasta Alime Coşar, bu hastalığı nasıl yakalandığını bilmediğini ifade ederek, "Soluk alamadığım için yıllar önce doktora gittim. Doktor, 'ameliyat olabilirsin' deyince çok korktum ve asla ameliyat olamayacağımı düşündüm. Son zamanlarda nefesim iyice kesilmeye başladı. Artık soluk alamıyordum ve tekrar doktora gittim. Doktor da ya İstanbul' ya da Ankara'ya gitmem gerektiğini söyledi. Biz de Ankara'yı kabul ettik ve randevu alarak bu hastaneye geldik. Tedavi başladıktan sonra doktorlar bana korkularımı yendirdi. 28 yıl sonunda korkularımı yenerek ameliyat oldum. Prof. Dr. Göktürk Fındık hocadan randevu alarak bu hastaneye geldik. Daha sonra ise Doç. Dr. Funda İncekara hoca da tedaviye dahil oldu. Doktorların ikisi el ele verip beni kurtardılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

"28 yıldır nefes borusunda darlık vardı"

Hasta Alime Coşar'ın ameliyat korkusunu yenerek 28 yıl sonra nefesine nefes olabildikleri için ekip olarak çok mutlu olduklarını kaydeden Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi hocalarından Doç. Dr. Funda İncekara, "Hasta Alime Coşar hastanemize nefes darlığı şikayeti ile geldi. 28 yıldır nefes borusunda darlık vardı. Biz gerekli işlemleri hemen başlattık. Nefes borusundaki darlığı gördük. Bu darlığa yönelik ameliyat planladık ve ameliyatını gerçekleştirdik. Nefes borusundaki darlığı uç uca çıkarttık ve uç uca gerekli işlemini yaptık. Daha sonra hastamızı 5 gün boyunca yoğun bakımda takip ettik ve servise aldık. Şu an hastamızın şikayetleri geçti. Nefes darlığı düzeldi ve hastamızı taburcu etmeye karar verdik" diye konuştu.

"Ameliyat sonrasındaki riskleri ve oluşabilecek komplikasyonları hasta ile görüşüyoruz ve ona göre ameliyata karar veriyoruz"

Hastanın öyküsü hakkında da bilgi veren İncekara, "Hastamızın 28 yıldır bu şikayeti varmış. Bu tür ameliyatlar yüksek riskli ameliyatlar. Multidisipliner hastanelerde yapmak gerekmektedir ve ekip olarak ta bu tip ameliyatlarda anestezi ekibi, göğüs cerrahisi ekibi ve yoğun bakım ekibi birlikte çalışıyoruz. Ameliyat sonrasındaki riskleri ve oluşabilecek komplikasyonları hasta ile görüşüyoruz ve ona göre ameliyata karar veriyoruz" ifadelerini kullandı.