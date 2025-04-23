23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocukların Sağlıklı Gelişimi İçin Öneriler

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Zorlu, çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için dikkat edilmesi gereken temel noktaları sıraladı. Uzmanlar, doğru beslenmeden aşı takvimine, bayramın manevi yönünden çocukların özgüven gelişimine kadar pek çok konuda ailelere tavsiyelerde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla açıklamalarda bulunan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, sağlıklı nesiller için öncelikle çocukların doğru beslenmesi, düzenli aşılanması ve güvenli ortamlarda büyümesi gerektiğini ifade etti. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Zorlu ise bayramların çocuklara milli duyguları aşılayan, onları özel hissettiren manevi değeri yüksek günler olduğunu söyledi.

ÇAĞ: MİNERAL VE VİTAMİN DESTEĞİ SAĞLANMALI

İyi bir gelecek için sağlıkla büyüyen çocuklara ihtiyaç olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, "Bu nedenle beslenme çok kritik bir rol oynar. Bebeklerimizi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besliyoruz. 6'ncı aydan sonra ek gıdaya geçiyoruz ve mümkün mertebe anne sütünü 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. İlerleyen yaşlarda ise çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamalıyız. Enerji ve kalori ihtiyaçlarının yanı sıra mineral ve vitamin desteği de sağlanmalıdır" dedi.

'AŞILAR ZAMANINDA VE EKSİKSİZ YAPTIRILMALI'

Aşılamanın en az beslenme kadar önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Çağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmalıyız. Ayrıca çocuklarımızı olası kazalardan korumak için güvenli ortamlarda büyütmeli ve düzenli sağlık kontrolleriyle gelişimlerini izlemeliyiz. Olası gelişim geriliklerini erken fark edip gerekli önlemleri almak, onların geleceği için büyük önem taşıyor. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

ZORLU: 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARIMIZI ÖZEL HİSSETTİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

Bayramların çocukların gelişiminde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Zorlu ise "Ulusal bayramlar, çocukların milli duyguları öğrendiği, eğlendiği, bazen roller üstlendiği ve kendilerini gösterdiği anlamlı günlerdir. 23 Nisan'da çocuklarımıza kendilerini özel hissettirmek çok önemlidir. Güzel kıyafetler giymek, maddi ödüller yerine müze gezileri gibi manevi içerikli etkinlikler planlamak, bayramın anlamını anlatmak, bugünü unutulmaz kılacaktır" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZI BİRBİRLERİYLE KIYASLAMAMALIYIZ'

Bazı çocukların ön planda, bazılarının ise daha geri planda kalabildiğini anlatan Dr. Zorlu, "Bu durumlarda çocuklarımızı birbirleriyle kıyaslamamalıyız. Her çocuğun güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kimi resimde başarılıdır, kimi sahnede. Önemli olan çocuğumuzun güçlü yanlarını fark etmek ve onu o alanda desteklemektir. Çocuklarımızın bugünü gerçekten neşeyle geçirmesine özen gösterelim. Onlara bayramın anlamını anlayabilecekleri bir şekilde anlatalım" diye konuştu.