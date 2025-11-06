2 Yaşındaki Melike Nur'un Hayatı Karaciğer Nakli ile Kurtarıldı

KARACİĞER sorunuyla dünyaya gelen 2 yaşındaki Melike Nur, annesi Nurcan Akar'dan aldığı karaciğer parçasıyla hayata tutundu. Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç, Melike Nur'un tedavi süreci hakkında, "Melike Nur'u bir yaş civarında karaciğer nakliyle sağlığına kavuşturduk. Daha önce aynı hastalığı yaşayan abisi de 8 yıl önce başarılı bir nakil geçirmişti. Annesinden aldığımız küçük bir karaciğer parçasıyla nakli gerçekleştirdik. Şimdi Melike Nur tamamen sağlıklı, normal bir çocuk gibi hayatına devam ediyor" dedi.

Karaciğer sorunuyla dünyaya gelen 2 yaşındaki Melike Nur'a, annesi Nurcan Akardan alınan küçük bir karaciğer parçasıyla nakli gerçekleştirildi. Hasta, Medipol Sağlık Grubu'ndan Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Anne Nurcan Akar, yaşadığı süreç hakkında, "İlk çocuğumuzda da aynı sorunla karşılaştık. Başlarda çok korkuyorduk ama ikinci çocuğumuzda neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Allah'a şükür deneyimli doktorlarımıza denk geldik, güzel bir dönem geçti. Korku vardı ama aynı zamanda heyecan da vardı. Şimdi kızım her şeyi yiyebiliyor, ilaçları azaldı. Ben karaciğerimi bağışladım, tekrar gerekseydi yine verirdim. Organ nakli bir mucize, insanın evladını yeniden kucağına alması tarifsiz bir mutluluk" diye konuştu.

'YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK BİZE HAYAT VERİYOR'

Baba Duran Akar da organ bağışının hayat kurtaran yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Organ nakli korkulacak bir şey değil, yaşayan bir cana bir parça vermek. Ben de vermek istedim ama uyumlu çıkmadı. Yine olsa yine denerim. Çocuğumuzun yürüdüğünü, güldüğünü görmek bize hayat veriyor."

'CANLI VERİCİLİ NAKİLLERDE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEYİZ'

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında konuşan Prof. Dr. Dayangaç ise şunları söyledi:

" Türkiye, canlı vericili organ nakillerinde dünya liderleri arasında. Organ Bağışı Haftası'nı her yıl 3–9 Kasım arasında kutluyoruz. Bu hafta dünyada hayatını kaybetmiş vericilerden yapılan bağışların farkındalığını artırmak için düzenleniyor. Ancak ülkemizde canlı vericili nakiller öne çıkıyor. Karaciğer nakillerinin yüzde 95'i canlı vericili. Böbrek ve karaciğer naklinde dünyada en iyi birkaç ülkeden biriyiz" dedi.

Prof. Dr. Dayangaç, Türkiye'nin kadavra bağış oranlarının ise hala düşük olduğuna dikkat çekerek, "Milyon nüfus başına sadece 4 bağış oranımız var. Oysa bu oran ABD'de 44, İspanya'da 53olarak karşımıza çıkıyor. Kalp, akciğer ve karaciğer bekleyen binlerce hastamız için hayatını kaybetmiş vericilerden bağışların artması büyük önem taşıyor. Bugün 20 binden fazla kişi böbrek, 2 binden fazla kişi karaciğer nakli bekliyor" ifadelerini kullandı.

'MELİKE NUR ŞİMDİ SAĞLIKLI BİR ÇOCUK'

Melike Nur'un tedavi süreci hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Dayangaç, "Melike Nur'u bir yaş civarında karaciğer nakliyle sağlığına kavuşturduk. Daha önce aynı hastalığı yaşayan abisi de 8 yıl önce başarılı bir nakil geçirmişti. Aile çok bilinçliydi, süreci çok iyi yönetti. Annesinden aldığımız küçük bir karaciğer parçasıyla nakli gerçekleştirdik. Şimdi Melike Nur tamamen sağlıklı, normal bir çocuk gibi hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'BAĞIŞ HAYAT KURTARIR'

Prof. Dr. Dayangaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hafta, canlı vericilerimizi kutlama haftasıdır ama asıl hedefimiz hayatını kaybetmiş vericilerden yapılan bağışların artmasıdır. Her bağış, bir hayat kurtarır. Organ nakli sadece bir cerrahi başarı değil; sevgi, bilinç ve dayanışmanın sembolüdür."