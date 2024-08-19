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1 yaşındaki bebeğin organları 4 hastaya umut oldu

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Konya Şehir Hastanesinde tedavi gören 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları 4 kişiye nakledildi. Organ nakli gerçekleşen çocuğun organları, Ankara ve Antalya'daki nakil merkezlerinde bekleyen hastalara umut oldu.

1 yaşındaki bebeğin organları 4 hastaya umut oldu

KONYA - Konya Şehir Hastanesinde uzun süredir tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin bağışlanan organları 4 kişiye umut oldu.

Konya'da 1 yaşındaki bebeğin yaklaşık 30 gündür tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğin ailesinin onayıyla alınan kalp, karaciğer ve 2 böbreği, organ bekleyen 4 hastaya nakledilecek.

Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar, "Bugün hastanemizde 1 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğumuzun organ nakli gerçekleşti ve organlar Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Bugünkü vaka 1 yaşında bir hastamızdı. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını aile bağışladı. Daha sonra 4 tane organımız kalp, karaciğer ve 2 böbrek Ankara'daki ve Antalya'daki nakil merkezlerine nakledildi. Şu an organlar orada bekleyen kişilere umut oldu" dedi.

"Küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleştirilebiliyor"

Uzman Doktor Mehmet Akif Yazar, "En çok merak edilen konulardan bir tanesi de küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleştirilebiliyor. 1 yaş gibi küçük yaşlardaki çocuklarda da beyin ölümü gerçekleşebiliyor ve ailelerinin organ naklini onaylamaları durumunda bu kişiden çıkarılan organlar yaklaşık aynı yaşta olan ve organ bekleyen hastalara nakil edilebiliyor" şeklinde konuştu.

"İnsanlar bu konuya birazcık daha dikkat gösteriyorlar"

Uzman Doktor Yazar, "Herkesin bildiği gibi aslında ülkemizdeki en ciddi konulardan bir tanesi de organ nakli. Çünkü ülkemizde yaklaşık 30 binden fazla kişi şu an organ için bekleme listesinde. Bugünkü vakada ailemizin çocuklarının organlarını bağışlamaları aslında ülkemizde halkımızın artık bu konuya daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Biz hekimler de bu konuda daha fazla gayret ederek organ bekleyen hastalara birer derman olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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