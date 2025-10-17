Haberler

1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu Başladı

1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de alanında uzman çocuk nörologlarının katılımıyla düzenlenen 1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu, yeni tedavi yöntemleri ve teknolojilerin tartışıldığı bir platform sunuyor. Prof. Dr. Ali Cansu ve Prof. Dr. Uluç Yiş, sempozyumun amacının çocuk nörolojisi alanında bilgi paylaşımını artırmak ve eğitim devamlılığını sağlamak olduğunu belirtti.

Türkiye'de alanında uzman çocuk nörologlarının katıldığı 1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesince kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu, çocuk nörolojisinin Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir branş olduğunu söyledi.

Sempozyumda verimli bilgiler paylaşılacağını dile getiren Prof. Dr. Cansu, "Dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor. Yeni teknolojiler, yeni tedaviler burada vaka sunumu üzerinden tartışılmakta. Oldukça geniş katılımlı bir sempozyum. Amaçlanan hedef yeni çocuk nörolojisi adaylarını eğitmek, hocalar arasındaki bilgi paylaşımını en üst noktaya taşımaktır." diye konuştu.

Cansu, dünyada bu alanda yeni teknolojiler ve tedavilerin hızla geliştiğine işaret ederek doktorların bunlara uyum sağlayabilmesi için bu gibi etkinliklerin sıkça düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

"İyi hizmet verebilmek için güncel olmak zorundayız"

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uluç Yiş ise verimli bir sempozyum hedeflediklerini belirtti.

Çocuk nörolojisinin dünyada gen ve enzim tedavileri açısından en hızlı ilerleyen branş olduğunu aktaran Prof. Dr. Yiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni tedavileri burada tartışmak, konuşmak istedik. Bu açıdan çok verimli ve güzel bir sempozyum olacağını bekliyorum. Katılım bugün ve yarın devam edecek. Türkiye'nin her yerinden pediatrik nöroloji uzmanları ve eğitim alanlar sempozyuma katıldı. Amaçlanan şey eğitimin devam etmesi. Bilgiler her gün yenileniyor bizler de hastalarımıza iyi hizmet verebilmek için güncel olmak zorundayız. Bu toplantılarla da bu güncelliği devam ettiriyoruz."

Sempozyum, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Ayça'nın "Metabolik Bozukluklara Bağlı Epilepsiler" sunumuyla devam etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Sağlık
Abdullah Öcalan umut hakkı talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan umut hakkı çıkışı
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.