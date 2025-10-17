Türkiye'de alanında uzman çocuk nörologlarının katıldığı 1. Doğu Karadeniz Çocuk Nörolojisi Sempozyumu başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesince kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu, çocuk nörolojisinin Türkiye'de ihtiyaç duyulan bir branş olduğunu söyledi.

Sempozyumda verimli bilgiler paylaşılacağını dile getiren Prof. Dr. Cansu, "Dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor. Yeni teknolojiler, yeni tedaviler burada vaka sunumu üzerinden tartışılmakta. Oldukça geniş katılımlı bir sempozyum. Amaçlanan hedef yeni çocuk nörolojisi adaylarını eğitmek, hocalar arasındaki bilgi paylaşımını en üst noktaya taşımaktır." diye konuştu.

Cansu, dünyada bu alanda yeni teknolojiler ve tedavilerin hızla geliştiğine işaret ederek doktorların bunlara uyum sağlayabilmesi için bu gibi etkinliklerin sıkça düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

"İyi hizmet verebilmek için güncel olmak zorundayız"

Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Uluç Yiş ise verimli bir sempozyum hedeflediklerini belirtti.

Çocuk nörolojisinin dünyada gen ve enzim tedavileri açısından en hızlı ilerleyen branş olduğunu aktaran Prof. Dr. Yiş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni tedavileri burada tartışmak, konuşmak istedik. Bu açıdan çok verimli ve güzel bir sempozyum olacağını bekliyorum. Katılım bugün ve yarın devam edecek. Türkiye'nin her yerinden pediatrik nöroloji uzmanları ve eğitim alanlar sempozyuma katıldı. Amaçlanan şey eğitimin devam etmesi. Bilgiler her gün yenileniyor bizler de hastalarımıza iyi hizmet verebilmek için güncel olmak zorundayız. Bu toplantılarla da bu güncelliği devam ettiriyoruz."

Sempozyum, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Senem Ayça'nın "Metabolik Bozukluklara Bağlı Epilepsiler" sunumuyla devam etti.