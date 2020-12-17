Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ortak çalışma
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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ortak çalışma

17.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:26
Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ortak çalışma

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, Kızılay İdil ilçe koordinatörü Mehmet Akdeniz ile görüşüp, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın ve beraberindekiler, Kızılay İdil ilçe koordinatörü Mehmet Akdeniz ile görüşüp, Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, beraberinde İdil ilçe yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileriyle beraber, Kızılay İdil ilçe temsilciliği Koordinatörü Mehmet Akdeniz ile görüştü. Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Yalçın, Kızılay'ın Kan bağışından afet bölgelerine müdahale ve her ortamda insani yardımlara kadar önemli görevler üstlendiğini söyledi. Sağlık-Sen ve Kızılay işbirliğinde güzel çalışmalar yapacaklarını dile getiren Yalçın, "Kızılay'ın çalışmaları ve özellikle de immün plazma bağışı konusunda faydalı istişarelerde bulunduk. İmmün plazma bağışı korona virüs hastalarının tedavisi için çok önemlidir. Ortak çalışmalar yapacağız. Devletimizin yurt dışındaki yüz akı ve yardım eli olduğu gibi ilçemizde de birçok güzel ve anlamlı çalışmaya imza atan Kızılay'ın, Sağlık-Sen olarak her zaman yanındayız. Güzel çalışmalarında paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Akdeniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ŞIRNAK

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi ile İdil Kızılay Şubesinden ortak çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:30:49. #1.15#
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