Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: "Bu Ülkenin Sigortası Olmaya Devam Ediyoruz"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Doğru kimden gelirse gelsin, hangi siyasi parti olursa olsun millet adına kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar onun yanında oluruz. Milletin ve ülkenin geleceğiyle kim oynuyorsa babamızın oğlu olsa dahi asla tanımaz karşısında oluruz. Çünkü bu ülkenin sigortası konumunda olan bir sendika var." dedi.

Memiş, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde Sağlık-Sen Erzurum Şubesince organize edilen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi Çalışanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada sendika üyelerine hitaben konuşma yapan Memiş, sendika olarak Mehmetçik'in ve devletin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Batı'dan ülkemize girmek isteyenlere, 7 düvele karşı omuz omuza mücadele edip koyun koyuna yatan ceddimizin destanlarıyla büyüdük. 103 yıl sonra aynı tarihte ülkemizi bölmek isteyenlere karşı aynı duruşu gösterip Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı operasyonunda destan yazdık." diye konuştu.

Sendikaya yönelik eleştiriler olduğuna değinen Memiş, şöyle devam etti:

"Memur-Sen'in duruşunu eleştirenler var. Diyorlar ki 'siz tarafsınız'. Biz de diyoruz ki bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin ve mazlumlar umutsuz kalmasın, bizim tarafımız budur. Eğer bu taraf olmaksa biz bu tarafta olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Mazlumların ve milletin umudu olanlar ile darbecilerin karşısındakilerin yanında olmak eğer yandaşlıksa böyle yandaş olmaya canımız kurban. Kim ne derse desin Sağlık-Sen ve Memur-Sen'in duruşu ve istikameti her zaman bellidir."

"Özgürlüklerin önünün açılmasına katkı sunduk"

Memur-Sen ve Sağlık-Sen'in millet adına sendikacılık yaptığını kaydeden Memiş, özgürlüklerin önünün açılmasına her zaman katkı sunduklarını vurgulayarak, "Biz yasakların kaldırılmasına öncülük ettik. Kimse Memur-Sen'in duruşunu ve niyetini sorgulamasın. Doğru kimden gelirse gelsin, hangi siyasi parti olursa olsun millet adına kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar onun yanında oluruz. Milletin ve ülkenin geleceğiyle kim oynuyorsa babamızın oğlu olsa dahi asla tanımaz karşısında oluruz. Çünkü bu ülkenin sigortası konumunda olan bir sendika var." ifadesini kullandı.

Memiş, sendika olarak Türkiye'deki birçok sorunun çözümüne katkı sunmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Memur-Sen sendikacılığın nasıl yapılacağın cümle aleme gösteren bir sendikadır. Birileri sorunlardan nemalanarak sendikacılık yaparken bizler sorumluluğumuz gereği birlikte birçok sorunun çözümüne katkı sunduk ve çözdük." dedi.

Programa Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.