Sağlık Sen Bursa, yine yetkili sendika Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Bursa Şubesi, İl Divan Toplantısı gerçekleşti.

Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı Sağlık-Sen Bursa Şubesi, İl Divan Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak bu yıl yani 2020 yılında en yüksek üye sayımıza ulaştık. 26 kurumun 23 ünde yetkili sendikayız. Bursa şubesi olarak yaz-kış demeden, 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık ve sosyal hizmetleri sunan çalışanlarımıza sendikamıza verdikleri değer ve destek için minnettarız" dedi.

Sağlık Sen Bursa Şubesi İl Divan Toplantısına; ilçe başkanları, hastanene yetkilileri ve Sağlık Sen Bursa Şubesi üyeleri katıldı. Toplantıda sağlık çalışanlarının beklentileri ve istekleri ele alınırken 2020 yılı üye sayıları da açıklandı. Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Yetkili sendikamız Sağlık-Sen'in şubeleri olarak tüm şehirlerimizde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz. Yalnızca Bursa'da değil biliyoruz ki tüm illerimizde şube başkanlarımız, şube yönetim kurulu üyelerimiz, işyeri temsilcilerimiz sizlerin sıkıntılarını, dertlerini, sitemlerini dinliyor, dinlemeye de devam edecek. Her türlü talebiniz, eleştiriniz, beklentiniz başımız, gözümüz üzerinedir. Sorumluluğumuzun farkındayız" dedi.

Bu yıl 26 kurumun 23'ünde yetkili sendika olduklarının altını çizen Yünkül, "Bizler de Sağlık-Sen şubeleri olarak tüm Türkiye'de tüm şehirlerde özellikle salgın sürecinde de hep yanınızda yakınınızda olmaya gayret ettik. Değerli sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarımız, örgütlü güce inandı. Bir olmaya, birlik olmaya inandı. Bizleri belki de sendikacılık tarihindeki en zor zamanlarımızda bu nedenle yalnız bırakmadı. Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak bu yıl yani 2020 yılında en yüksek üye sayımıza ulaştık" diye konuştu.

Üye sayısında yaşanan artışın sevindirici olduğunu aktaran ve emeği geçen tüm Sağlık-Sen üyelerine teşekkürlerini sunan Yünkül, "Geçen yıl üniversite şubemiz ile birlikte 7 bin 450 olan üye sayımız, 741 üye artışıyla bu yıl toplamda 8 bin 191 üyeye ulaştı. Sağlık-Sen üyeleri olarak Bursa'da kendi şehrinizde, şehrinizin şube yönetimlerine, işyerindeki değerli mesai arkadaşlarınıza yani temsilcilerimize vefakar davrandınız. O nedenle üyesinden aldığı bu anlamlı gücü arkasında hisseden Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak 2020 yılının sendikal gücümüz açısından, inanmışlığımız, adanmışlığımız, vefamız, cefamız ve cesaretimiz açısından çok önemli olduğunun farkındayız. Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak yaz-kış demeden, 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık ve sosyal hizmetleri sunan çalışanlarımıza sendikamıza verdikleri değer ve destek için minnettarız" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA