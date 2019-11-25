"Sağlık sektörü yapay zeka ile dönüşüme uğrayacak"

25.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:49

Erdem, "Sağlık ve sigorta sektörü gelecek trendleri ve teknolojiyi en yakından takip eden sektörlerin başında geliyor. Yapay zeka ve robot hekimler geleceğin sağlık trendleri olarak karşımıza çıkacak. Bizim de 2023 Türkiye'si için dijital teknolojilerin doğru ve uygun kullanımı ile sağlık ve sigorta sektöründe ayakta kalabilmeyi ve yenilikleri takip ederek dijitalleşmeyi sektörümüze entegre etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda da kongremizde bu kavramları ele aldık. SASDER olarak "Sektör Konuşuyor" toplantıları düzenliyor ve anadolunun çeşitli kentlerinde de bu amaç ile toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Sürdürebilirlik yolunda ise ülke çapındaki tüm sağlık kuruluşları ile irtibata geçip ve yeni iş birliği imkanları yaratma amacı ile hareket ediyoruz " dedi.

"SAĞLIK SEKTÖRÜ YAPAY ZEKA İLE DÖNÜŞÜME UĞRAYACAK"

Hindistan'ın teknolojiyi çok iyi şekilde kullandığını belirten T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Başkan Vekili Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Ünüvar "Hindistan 3-4 yıl kadar önce Afrika'ya 120 milyar dolar harcayarak fiber ağ döşedi. Bu ağ sayesinde 52 Afrika Birliği Ülkesi'nin 50'si ile sağlık iş birliği anlaşması yaptı. Sonrasında ise Tele- Medicine yaparak uzaya uydu gönderdi. Ülke olarak bizim de böyle bir vizyonu yakalamamız gerekiyor.Şu anda yavaş yavaş konuşmaya başladığımız yapay zeka ve 3 boyutlu yazıcıları 2023'lerde 2030'larda daha çok konuşuyor olacağız. Nanoteknoloji, robotik uygulama, veri madenciliği, genetiğe dayalı bilişim mimarisi, akıllı kart uygulamaları, genomik çalışmalar,biyoteknoloji, kök hücre, tele-sağlık, mobil sağlık uygulaması ses tanıma uygulamaları hayatımızın içinde olacak. Ama sadece konuşursak geride kalacağız sadece konuşmak değil aynı zamanda yapmak da gerekiyor. Bizim asıl geriye baktığımızda ne kadar güzel işler yapmışız harika noktadayız demek yerine ileriye bakıp ne kadar güzel şeyler yapmamız gerekir diye düşünmemiz şart" dedi.

"TÜRKİYE OECD ÜLKELERİNE GÖRE DAHA AZ PARA HARCAYARAK SAĞLIK SİSTEMİNİ YÖNETİYOR"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise OECD verileri hakkında değerlendirmede bulundu. "Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması, OECD'den alınmış verilere göre cebinden harcadığı rakam 269 dolar devletin kendi imkanlarıyla ödediği rakam ise 957 dolardır. OECD ülkelerinde ise devletin kendi imkanlarıyla ödediği rakam ortalama olarak 3 katıdır. Cepten ödenen ortalama ise yaklaşık 4 katıdır. GSMH içerisinde sağlık harcaması oranına baktığımız zaman OECD ülkelerinde oran yüzde 9 iken bizde yüzde 4,3 oranında. Cepten ödenenlerde dahil olduğu zaman Türkiye, OECD ülkelerine göre daha az para harcayarak sağlık sistemini yönetiyor" dedi.

"2023'TE 1,5 MİLYON MEDİKAL TURİST İLE 10 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYORUZ"

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye'nin sağlık turizminde dünya markası olduğunu dile getirerek sağlık turizmine ciddi yatırımlar yapıldığını ve hem özel hem de kamu hastanelerinin modern tıbbi teknolojilerle donatıldığını belirtti.

Kılıçkaya, "TÜİK verilerine baktığımızda geçen sene 550 bin sağlık turisti ülkemize geldi ve 1 milyar dolar üzerinde döviz bıraktı. Türkiye'yi tercih eden ülkeler arasında ise Azerbaycan, Irak,Almanya,Rusya,Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Libya ilk sıralarda yer alıyor. Bizler potansiyelimizi biliyor ve çok daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Hem bakanlık hem de USHAŞ olarak 2023 hedefi olarak 1,5 milyon medikal turist hedefliyoruz. Medikal turizm ve sağlık turizmini tüm bileşenleriyle ele aldığımızda 10 milyar dolarlık gelir hedefliyor ve bu hedefe ulaşabileceğimize inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

KONGREDE UZMAN İSİMLER BİRÇOK KONUYU ELE ALDI

14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen SASDER 7'nci Ulusal Kongresi"nde; T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Başkan Vekili Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr.Mustafa Taşdemir, Uzman ekonomist Emin Çapa, Türkiye Sigortalar Birliği Sağlık Komite Başkanı Bülent Eren, OHSAD Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin gibi alanında uzman konuşmacılar tarafından; 'Sağlık Politikaları ve Sürdürülebilirlik, "Dijital Sağlık: Bugün ve Gelecek" 'Sağlık Hizmet Sunucuları İçin Kurtarıcı Sağlık Turizmi mi', 'Big Data ve Hayatımıza Getirdikleri' 'TSS Sigortacılıkta Beklenen Gelişimi Sağladı Mı, gibi birçok konu ele alındı.

Kaynak: Bültenler