Sağlık Personeli İzmirim Kartlarda son başvuru 28 Şubat

İZMİR (İHA) - İzmir'de, sağlık personelinin toplu taşımadan ücretsiz yararlanması için başlatılan HES kodu tanımlı Sağlık Personeli İzmirim Kart uygulamasında, son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı. Yoğun ilgi gören uygulamayla, yaklaşık 50 bin kartın dağıtımı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemide canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçileri için toplu ulaşımda Sağlık Personeli Kartı uygulamasını başlatmıştı. Sağlık personellerinin ücretsiz toplum ulaşımdan yararlandıran uygulama yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı karar kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu tanımlı İzmirim Kartların dağıtımı yapıldı. Uygulamanın başladığı günden itibaren 49 bin 629 kart kullanıma açıldı.

Son başvuru 28 Şubat

Yeni yılla başlayan kart başvuruları için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak açıklandı. Kartlar güncel bir fotoğraf, kimlik fotokopisi ve 10 TL karşılığında Konak Kart Başvuru Merkezi, Konak Katlı Otoparkı, Bornova, Üçyol ve Fahrettin Altay aktarma merkezleri ile Bostanlı İskelesi kart başvuru ünitesinden alınabiliyor. Ayrıca www.izmirimkart.com.tr üzerinden de ön başvuru yapılabiliyor.

Kart merkezleri hafta sonu açık

İzmir Teknoloji ve İnovasyon A.Ş.'nin (İTZEK) Konak'ta bulunan İzmirim Kart Merkezi'nin yanı sıra; Bostanlı, Bornova, Fahrettin Altay ve Üçyol Metro istasyonundaki başvuru üniteleri de 26 Şubat Cumartesi ve 27 Şubat Pazar günleri açık olacak. Henüz kart almamış sağlık çalışanlarının, hafta sonundan önce www.izmirimkart.com.tr adresinden ön başvuru yapabileceği belirtildi. - İZMİR