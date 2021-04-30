Sağlık ocakları kapanacak mı? Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık?

Sağlık ocakları kapanacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tam kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşın temel ihtiyacını karşılayan kurum ve kuruluşların açık olacağı bir 18 günlük tam kapanma uygulanacaktır. Vatandaşın kafasında oluşan soruları İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile cevapladı. Peki, Tam kapanmada sağlık ocakları açık olacak mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tam kapanmada sağlık ocakları kaça kadar açık? sorusu tam kapanmanın başlaması ile beraber sıklıkla araştırılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında hastane ve doktor randevuları ne olacak, hastaneye gidilmesi serbest mi? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK OCAKLARI KAPANACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında sağlık ocaklarının da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada sağlık ocakları açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken sağlık ocağı çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA ECZANELER VE HASTANELER AÇIK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada kısıtlamalardan muaf olan meslek gruplarına yer verildi. Buna göre;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Hastane randevusu olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.