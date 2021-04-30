Sağlık ocakları kapanacak mı? Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık ocakları kapanacak mı? Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık?

Sağlık ocakları kapanacak mı? Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Sağlık ocakları kapanacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tam kapanma tedbirleri kapsamında vatandaşın temel ihtiyacını karşılayan kurum ve kuruluşların açık olacağı bir 18 günlük tam kapanma uygulanacaktır. Vatandaşın kafasında oluşan soruları İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile cevapladı. Peki, Tam kapanmada sağlık ocakları açık olacak mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tam kapanmada sağlık ocakları kaça kadar açık? sorusu tam kapanmanın başlaması ile beraber sıklıkla araştırılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere, 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanırken sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu. Peki, tam kapanmada sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağında hastane ve doktor randevuları ne olacak, hastaneye gidilmesi serbest mi? Detaylar haberimizde.

SAĞLIK OCAKLARI KAPANACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle çalışma saatlerinde yapılan düzenlemeler arasında sağlık ocaklarının da olup olmadığı araştırılıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalar ışığında, tam kapanmada sağlık ocakları açık olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada tam kapanmadan muaf olacak kişilerin ve yerlerin de listesi yer alırken sağlık ocağı çalışanlarının muaf olacağı biliniyor.

TAM KAPANMADA ECZANELER VE HASTANELER AÇIK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede 29 Nisan ila 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada kısıtlamalardan muaf olan meslek gruplarına yer verildi. Buna göre;

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

HASTANE RANDEVULARI NE OLACAK?

Buna göre, tam kapanmada kamu ve özel sağlık kuruluşları, eczaneler, veterinerler ve hayvan hastaneleri açık olacak.

Hastane randevusu olanlar da randevularını göstermek şartı ile hastanelere gidebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
17 günlük tam kapanma başladı! Ceza yememek için bu kurallara dikkat
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Altay Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Meral Kaplan Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Mesut Özil Ali Tandoğan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık ocakları kapanacak mı? Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı? Sağlık ocakları kaça kadar açık? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:57:08. #1.14#

title