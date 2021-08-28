Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı
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Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, 16 yaşındaki oğluna 1. doz aşısını kendi elleriyle yaparak vatandaşlara aşılanma çağrısında bulundu.

Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı

ERZİNCAN - Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, 16 yaşındaki oğluna 1. doz aşısını kendi elleriyle yaparak vatandaşlara aşılanma çağrısında bulundu.

Korona virüs salgınıyla etkin bir mücadelenin sergilendiği Erzincan'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarına kurulan mobil aşı merkezlerinde aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlara randevusuz korona virüs (Covid-19) aşısı yapılırken Erzincan'ın en işlek caddelerinden olan Ordu Caddesi üzerinde kurulan mobil aşı çadırında Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, aşı hakkı tanımlanan 16 yaşında ki oğlu Gün Hirik'e 1. doz aşısını kendi elleriyle yaparak vatandaşlara aşılanma çağrısında bulundu. Tüm halkın önünde kendi çocuğuna kendi elleriyle aşı yapan İl Sağlık Müdürü Hirik korkulacak veya tereddüt edilecek hiçbir şeyin olmadığını göstermek istiyor.

1. doz aşısını kendi isteğiyle olan Gün Hirik, "16 yaşındayım, aşısı tanımlanan herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Okulların açılmasını da istiyorum. Bunun için de aşı önemli. Sağlık çalışanları iki senedir zor süreçten geçiyorlar. Aşımı olduğum için mutluyum" dedi.

Aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise "16 yaşından itibaren artık tüm vatandaşlarımıza aşı tanımlandı. Belli bir oranda ilimizde aşı yapılma oranımız mevcut ama hala gençlerimizde aşının yeteri kadar istekli olarak yapılmadığını görüyoruz. Benim oğlum gençlere örnek olabilir, kendi aşı olmak istediğini bana iletti. Ben de aşısını kendim yapmak istedim. Tüm gençlerimizi ilimizde ki muhtelif yerlerde ki randevusuz olarak yaptığımız aşı alanlarına bekliyoruz. Burası şuanda merkezde ki aşı çadırımız. Buraya başvuran herkesi randevusuz aşı yapıyoruz. Bu toplumsal bir bilinç oluşturmak amacıyla toplumsal bir görev, halk sağlığı adına tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Erzincan'a mavi yakışır. Bizim geleceğimizin gençlerimizin de kendi geleceklerini korumak adına bu süreç içerisinde aşı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Benim oğlumun aşı olması onlara örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Kafalarında soru işareti olan genç arkadaşlarımızın bu soru işaretlerini biran önce dağıtarak, bu aşı çadırına gelerek randevusuz bir şekilde aşı olmaları için en azından bir adım atmaları gerektiğini düşünüyorum. 'Haydi gençler aşıya' sloganımızla tüm gençlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı
Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı
Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı
Sağlık müdürü Hirik, oğluna korona virüs aşısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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