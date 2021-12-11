Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü İYİ Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican aldı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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