Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

Sağlık, Çevre, Aile ve Çalışma bakanlıklarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile bağlı kuruluşları Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü İYİ Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican aldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın zor anları! Etrafındakiler devreye girdi: Başkan tokmağı kullan

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın zor anları! Etrafındakiler devreye girdi: Başkan tokmağı kullan

 CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz

CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz

 Bütçe görüşmelerinde sular durulmuyor! Meclis'te el hareketi ve küfür gerginliği

Bütçe görüşmelerinde sular durulmuyor! Meclis'te el hareketi ve küfür gerginliği

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title