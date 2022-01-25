Sağlık çalışanlarından, şiddete karşı 'siyah  kurdele' çağrısı

İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Çalışanları Sendikası Edirne Temsilciliği, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla, sağlık çalışanlarına artarak devam eden şiddeti kınadı. Yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet yasası etkin ve caydırıcı bir hale getirilene kadar; tüm sağlık çalışanlarını belli bir gün sınırlaması olmadan siyah kurdele takarak çalışmaya davet ediyoruz" denildi.

Edirne'de Sağlık Çalışanları Sendikası temsilcileri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti. Son olarak İstanbul Kartal'da bir aile sağlığı merkezinde, hemşire Ömür Erez'in görevi başında katledilmesinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne bir araya gelen sendika üyeleri şiddete tepki gösterdi. Sendikanın Edirne Temsilciliği Başkan Yardımcısı Gökhan Çakır'ın okuduğu basın açıklamasında, sağlık çalışanlarına yapılan tüm zorbalıkların ve şiddetin yapanların yanına kar kaldığı belirtildi. Sağlıkta her gün şiddete bir yenisinin eklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizler bu bahsi geçen sözel ve fiziksel şiddet olaylarını kamuoyuna duyururken bile hicap duyarken, bu zorbalığı yapanlar utanıp sıkılmadan toplum içinde gezmektedirler. Çünkü sağlıkta şiddeti engelleme adına yapılan yasalar caydırıcı olmaktan uzaktır. Yapılan tüm bu zorbalıklar yapanların yanına kar kalmaktadır. Artık bıçak kemiğe dayanmış, sağlık çalışanlarının sabrı taşmıştır. Bu çirkin olayların son bulması adına Sağlıkta etkin ve yenilenmiş şiddet yasası için İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyoruz. 'Yaşam veren eller yaşamından olmasın' diyor, sağlıkta şiddet yasası etkin ve caydırıcı bir hale getirilene kadar; tüm sağlık çalışanlarını belli bir gün sınırlaması olmadan siyah kurdele takarak çalışmaya davet ediyoruz."