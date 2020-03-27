Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek
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Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Antalya, Güncel

Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek

ANTALYA'da, bir işletmeci, görev yaptıkları hastanelerden koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına pansiyonunun kapılarını açtı.

27.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:04
Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek

ANTALYA'da, bir işletmeci, görev yaptıkları hastanelerden koronavirüs salgını nedeniyle evlerine gitmekte endişe yaşayan sağlık çalışanlarına pansiyonunun kapılarını açtı. 5 yıldızlı tatil köyü konforuna sahip Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli de sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde pansiyonu bulunan Yılmaz Güler, sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama hizmeti vermek istediğini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle aile büyükleri, eş ya da çocukları için endişe eden sağlık çalışanları, istemeleri halinde Güler'in 12 odalı pansiyonunda konaklayabilecek.

Eşinin de doktor olması nedeniyle sağlık çalışanlarının taşıdığı endişenin farkında olduğunu belirten Güler, "Virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla pansiyonumuzun kapılarını onlara açıyoruz. Bu doğrultuda evine gitmek istemeyen sağlık personelini burada ağırlamaya imkanlarımız doğrultusunda hazırız. 'Evde kal Türkiye' diyerek bu süreci hep beraber atlamayı istiyoruz" dedi.Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda koronavirüs ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin kapıları da açıldı. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor ve sağlık personelinin dinlenmesi için ücretsiz hizmet veren otelde, kahvaltı hizmetinin yanı sıra talep ve istekler de yerine getiriliyor.34 SAAT DEZENFEKTE EDİLİYORSağlık çalışanlarına destek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, otel yönetimi ve personeline koronavirüsten korunma konusunda eğitim verildi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının verdiği eğitimin ardından personel, oteli 24 saat dezenfekte etmeye başladı.70 ODA SAĞLIKÇILARAToplamda 96 oda ve 240 yatak kapasitesi bulunan otel, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında yer alıyor. Otelde 70 odanın sağlık çalışanları tarafından kullanılması planlandı. Önceki gün başlayan uygulama kapsamında 6 sağlık çalışanı hizmetten yararlanmaya başladı. Lüks odalarda tek kişinin konakladığı otelde sağlık çalışanlarının yorgunluklarını bir nebze de olsa atmaları hedefleniyor.TURİZM FİRMASI KARŞILIYOR

Falez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli Müdürü Ersümer Eren, otelde kalan sağlık çalışanlarının masrafını bir turizm firmasının karşıladığını dile getirdi. Otelde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'de görevli sağlık çalışanlarının kalabileceğini aktaran Eren, "Biz elimizden gelecek yardımları bu süreçte yapıyoruz. Amacımız onların daha zinde olarak hastalarımıza da hizmet vermelerini sağlamak. Biz hem konaklayanları hem de buradaki personelimizi de korumak zorundayız. Bu nedenle personelimize eğitim verildi. Koruma elbiseleri, maskeler, eldivenler aldık. Her gün bir arkadaşımız bölümleri dezenfekte ediyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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