Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:15

Konya ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Konya ve Aksaray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılıyor.

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç ve sağlık yöneticileri Konya Şehir Hastanesi'nde ilk doz aşıyı oldu.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yaklaşık 25 bin sağlık çalışanının aşılanacağını bildirdi.

Aşılama sistemine ilişkin bilgiler veren Koç, "Bu sistem gayet şeffaf bir sistem. Herkesin TC kimlik numarasına göre tanımlanmış, yetkilendirilmiş hekim ve sağlık çalışanı tarafından aşının barkotu da okutularak yapılan, kişiye özel bir işlem. Bugüne kadar çok büyük bir mücadele verdik ve çok yorulduk. Bu işin en son noktası aşı işlemi. Salgın hastalıklardaki en büyük silahımız aşı. " dedi.

Koç, Konya genelinde kamu, üniversite ve özel olmak üzere 33 hastanede ve 216 aile sağlığı merkezinde aşılamaları yaptıklarını aktararak, ilk etapta doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli, laboratuvar çalışanları, sağlık hizmetlerinin verildiği ortamlarda çalışan temizlik personeli, özel diş hekimleri, eczacılar gibi sağlık çalışanlarının randevu alarak aşılanacaklarını söyledi.

İl Müdürü Koç, aşı odalarının saat 09.00-17.00 ve 17.00-00.00 olmak üzere iki vardiyada hizmet vereceğini ifade etti.

Konya'da da vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu dile getiren Koç, "Pandeminin pik yaptığı dönemlere göre gerek yoğun bakımlarımız gerek hasta yataklarımız ve polikliniklerimizde yoğunluk önceki aya göre daha azalmış durumda. Yoğun bakımda, hasta yatağında ve poliklinikte izdihama neden olmayacak şekilde bir organizasyonla pandemi süreci düzenli bir şekilde yürütüyoruz." diye konuştu.

Konya'da sağlık çalışanları, güncellenen MHRS ve e-Nabız sistemleri üzerinden oluşturacakları randevuyla, aile sağlığı merkezlerine ek olarak Konya merkez ve ilçelerde oluşturulan 230 aşı uygulama odalarında aşı yaptırabilecek.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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