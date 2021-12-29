Sağlık çalışanı kartı nedir, nasıl alınır? Sağlık çalışanı akbili, İstanbulkart'ı başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına daha önce 31 Aralık 2021'e kadar tanınan ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Sağlık çalışanı akbili, İstanbulkart'ı başvuru şartları nelerdir? Sağlık çalışanı kartı nedir nasıl alınır?

SAĞLIK SINIFI PERSONELLERİNE "SAĞLIK ÇALIŞANI KARTI"

T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan değerli Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personellerine ''SağlıkÇalışanı Kartı'' kapsamında Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Hizmeti sağlanmıştır.

Kapsam detayı; Sağlık Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Hastanelerde çalışan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı personelleri şeklindedir.

''Sağlık Çalışanı Kartı'' başvurunuzu https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz.

İBB tarafından hazırlanan "Sağlık Çalışanı Kartı" ile sunulan Ücretsiz Ulaşım ve Otopark Hizmetlerinden T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personelleri yararlanabilecektir.

SAĞLIK ÇALIŞANI KARTI ONLİNE BAŞVURU

1. https://bireysel.istanbulkart.istanbul sitesine üye olun ve kullanıcı adı şifreniz ile giriş yapınız.

2. Menüden istanbulkart Almak İstiyorum'u seçin ve Sağlık Çalışanı Kartını seçin.

3. Başvuru Formunu Doldurma;

https://bireysel.istanbulkart.istanbul web sitesindeki Başvuru Formu'na kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydederek online başvuru yapabilirsiniz.

4. Kart Ücretini Yatırma;

Ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. Kart ücreti 10TL'dir. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

5. Başvuru Takip;

Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. 2 iş günü içerisinde başvurunuzu takip etmeniz gerekmektedir. Fotoğraf ya da farklı bir adımda sorun çıkması halinde başvurunuzu güncellemeniz gerekmektedir.

6. Kartı Teslim Alma;

Kartınız, online başvuru formu doldurduktan sonra 2 iş günü içerisinde üretilerek PTT Kargoya verilir. Kartlar PTT aracılığı ile adreslere teslim edilmektedir. Başvuru sayfanızda görüntülediğiniz barkod numarası ile http://gonderitakip.ptt.gov.tr sitesi üzerinden İstanbulkart'ınızın nerede olduğunu takip edebilirsiniz.

*PTT tarafından adresinizde bulunamadığınız takdirde haber kağıdı bırakılarak, Ücretsiz Ulaşım Kartınız bağlı bulunduğunuz PTT şubesinde bir hafta bekletilmektedir. Ücretsiz Ulaşım Kartınızın PTT şubesinden teslim alınmaması halinde İkitelli Sanayi Metro İstasyonu içinde bulunan İstanbulkart Ofisine iade edilmektedir.

*Ücretsiz Ulaşım Kartı adrese gönderim işlemi sadece İstanbul içerisindeki adresler için geçerlidir.

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