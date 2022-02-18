Sağlık Bakanlığının 3 ildeki çocuk kalp merkezi hizmete başladı - Haberler
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Sağlık Bakanlığının 3 ildeki çocuk kalp merkezi hizmete başladı

AA, Yıldız Nevin Gündoğmuş - Sağlık
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Sağlık Bakanlığının 3 ildeki çocuk kalp merkezi hizmete başladı

Gaziantep, Konya ve Muğla'daki hastanelerde 3 yeni çocuk kalp merkezi hizmet vermeye başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Konya ve Muğla'daki hastanelerde 3 yeni çocuk kalp merkezi hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Konya Şehir ile Muğla Eğitim ve Araştırma hastanelerinde çocuk kalp merkezi açıldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Buğra Harmandar, Dr. Öğretim Üyesi Hande İştar, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde uzman doktorlar Fatih Tomrukçu ile Arif Selçuk, Konya Şehir Hastanesinde Uzm. Dr. Murat Şimşek, ekipleriyle çocuk açık kalp ameliyatları yapmaya başladı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı hastanelerdeki toplam 13 çocuk kalp merkezinde, çocuk kalp ameliyatları yapılıyor.

Sağlık Bakanlığının 3 ildeki çocuk kalp merkezi hizmete başladı

Gaziantep, Muğla, Konya, Çocuk, Sağlık, Haberler

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