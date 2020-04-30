Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
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Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt

Başarılı oyuncu Eda Ece, evinde çalışan yardımcısının epilepsi hastası oğlunun ilaçları için Twitter hesabından Sağlık Bakanlığı'na seslenerek yardım istedi. Bakanlık'tan Eda Ece'nin çağrısına cevap gecikmedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
30.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:14

FOX TV'de yayınlanan yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, evinde kendisine yardımcı olmak için çalışan kadının, 11 yaşındaki epilepsi hastası oğlunun ilaçları için sosyal medya hesabında yardım istedi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN İLACI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Salgın nedeniyle evinde karantinada olan Eda Ece, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" diyerek Sağlık Bakanlığı'nda yardım istedi.

"YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için Sağlıklı Çözüm'e yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."

Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Haber Yorumları (2)
AHMET: devleti temsil eden hükümettir. rezil edende vezir edende hükümettir. hükümetimle ve devletimle iftihar ediyorum.
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ERCAN: Devletimiz varolsun. Devletimizin yanındayız. Kılıçdaroğlu nun SGK müdürü olduüu günelride hatırlıuyorum
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