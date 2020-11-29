Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı

29.11.2020 22:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:45

Kış aylarına girmemizle birlikte soğuk algınlığı, grip ve mevsimsel alerjiler de kendisini göstermeye başladı. Özellikle son günlerde ülkemizde koronavirüs vakaları artış gösterirken, vatandaşlar grip ile Kovid-19 belirtilerini karıştırabiliyor. Peki, korona ile grip arasındaki farklar nelerdir? Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir görsel payla

Milyonlarca insan koronavirüs, grip, nezle arasındaki farkları araştırmaya başladı. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte grip, soğuk algınlığı ve mevsimsel alerjilere bağlı hastalıklar da arttı.

Koronavirüs salgını da ülkemizde hızla artış göstermesi sebebiyle de bazı belirtiler Kovid-19 belirtileri ile de karıştırılabiliyor.

İşte koronavirüs ile grip arasındaki farklar:

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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 439'u semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 185 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 558'e, toplam hasta sayısı ise 494 bin 351'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4015 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4015 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 400 bin 242'ye yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 415 bin 636, ağır hasta sayısı ise 5011'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı

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