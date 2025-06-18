İlk etapta 19 bin personel atamasını tamamlayan Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için Eylül ve Ekim 2025 aylarını işaret ediyor. Aynı zamanda KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı sorusu adayların gündemindeki en önemli başlıklar arasında. Adayların sık sorduğu sorular arasında "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman ilan edilir?" ve "KPSS 2025/5 kılavuzu çıktı mı?" yer alıyor. Başvuru hazırlığı yapan adaylar için bu iki soru yanıt bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? KPSS 2025/5 kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, "Maliye Bakanlığı tarafından verilen 37 bin kişilik alım hakkının 19 bini Mayıs 2025'te gerçekleşti, geriye kalan 18 bin kadronun alımı Eylül – Ekim 2025 döneminde ilan edilecek" ifadeleri kullanıldı.

KPSS 2025/5 KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2025/5 kılavuzu ise henüz yayınlanmadı. Söz konusu alımın detayları; kadro dağılımı, branşlar ve tercih süreci ÖSYM tarafından KPSS?2025/5 kılavuzu ile Eylül ayında duyurulacak. Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, Eylül'de ilan yayınlandıktan sonra ÖSYM sistemi üzerinden başvurular alınacak ve tercih süreci başlayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS 2025/5 kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ayrıntılar Eylül ayında ÖSYM tarafından duyurulacak ve tercih işlemleri AİS üzerinden yürütülecek.