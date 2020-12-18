Sağlık Bakanı Koca, acil kullanım onayıyla ilgili asılsız iddialara yanıt verdi

Koronavirüs aşısında 'Acil Kullanım Onayı' düzenlemesine ilişkin bir açıklama yayımlayan Bakan Koca, "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında asılsız bilgiler yayıldığı görülmüştür. Bu özellikle yerli aşı adaylarımız ve ülkemizde kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenlemedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla aşıların 'Acil Kullanım Onayı'na ilişkin düzenleme hakkında sosyal medya hesabı aracılığıyla bir açıklama yayımladı.

Yönetmelik hakkında asılsız bilgiler yayıldığını söyleyen Koca, bu kararın yerli aşı adayları ve ülkede kullanılacak tüm aşılar için yapılmış bir düzenleme olduğunu söyledi.

"ACİL KULLANIM İZNİ AŞIYA EN ERKEN SÜREDE ERİŞİMİ SAYLAYAN UYGULAMADIR"

Koca'nın imzasıyla yayımlanan açıklamada Acil Kullanım Onayı, "Kovid-19 gibi pandemilerde yayılımın önüne geçmek ve halk sağlığını korumak üzere geliştirilmiş güvenli aşılara vatandaşların mümkün olan en erken sürede erişimine olanak sağlayan bir uygulamadır." olarak tanımlandı.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelikte aşıların 'Acil Kullanım Onayı'na ilişkin düzenleme yapılmıştır. Acil Kullanım Onayı, Kovid-19 gibi pandemilerde yayılımın önüne geçmek ve halk sağlığını korumak üzere geliştirilmiş güvenli aşılara vatandaşların mümkün olan en erken sürede erişimine olanak sağlayan bir uygulamadır. Söz konusu değişiklikle bir eksiklik giderilmiş ve dünya genelinde uzun süredir kullanılan bu uygulamaya mevzuatımızda yer verilmiştir.

"DÜNYA GENELİNDE KULLANILIYOR"

Acil Kullanım Onayı, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde uzun süredir kullanılmaktadır. Halihazırda dünyada öne çıkan Kovid-19 aşılarına verilen onay bu kapsamdadır. Dünya Sağlık Örgütü de ihtiyaç duyulan durumlarda aşı dahil çeşitli ürün grupları için aynı prosedürü önermektedir. Acil Kullanım Onayı 'ruhsat' anlamına gelmemektedir. Sadece aşının ruhsatlandırılması için gerekli veriler sağlanıncaya kadar verilen süresi belli olan geçici bir izindir."