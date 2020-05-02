Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü

Türkiye'deki günlük koronavirüs vakalarını paylaştığı açıklamasından günlük rakamları değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın." dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu.

4 BİN 451 KİŞİ İYİLEŞTİ

Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 58 bin 259'a ulaştı.

BAKAN KOCA: 30 MART'TAN BU YANA İLK KEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Mart'tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın" ifadelerini kullandı.