Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Koca, "Zonguldak'ta vaka artışı yüzde 50, Malatya'da artış yüzde 35, Sivas'ta yüzde 25, Ankara'da ise sabit artış var. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım" dedi.

Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya İl Sağlık Müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor " ifadelerini kullandı.

4 İLDE DE VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında vaka artışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Son bir haftada Zonguldak'tavaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım." dedi.

BAKAN KOCA DÜN DE 4 İL İÇİN UYARILARDA BULUNMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece de 4 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız online toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor. Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya 'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var; yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 Bütün kurumlarımızla seferberlik zamanı. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" demişti.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

4 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 6 bin 903'ü semptomatik olmak üzere toplam 32 bin 736 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 509'a, toplam hasta sayısı ise 527 bin 70'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4811 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 423 bin 142'ye yükseldi. Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e, ağır hasta sayısı ise 5703'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 833 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 527 bin 70 olarak görünüyor.