Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu? Bakan hangi koronavirüs aşısını oldu? Alman aşısı BionTech mi, Çin aşısı CoronaVac mı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu? Bakan hangi koronavirüs aşısını oldu? Alman aşısı BionTech mi, Çin aşısı CoronaVac mı?

14.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı oldu mu? Bakan hangi koronavirüs aşısını oldu? Alman aşısı BionTech mi, Çin aşısı CoronaVac mı?

İlk aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Gelişme sonrası Fahrettin Koca'nın hangi aşıyı olduğu merak edildi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi koronavirüs aşısını oldu?

Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullandı. Peki,Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi koronavirüs aşısını oldu? Alman aşısı BionTech mi, Çin aşısı CoronaVac mı?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AŞI OLDU MU?

Sağlık Bakanı Koca, bugünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından kısa bir basın açıklaması düzenledi ve sonrasında ilk koronavirüs aşısını oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından, Bilim Kurulu Üyelerine de Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz Kovid-19 aşıları yapıldı.Hemen ardından Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da koronavirüs aşısı oldular.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA HANGİ KORONAVİRÜS AŞISINI OLDU?

Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, canlı yayında aşı oldu. İlk olarak Bakan Koca aşı yaptırırken Bilim Kurulu üyeleri ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sırasıyla aşı oldu.

Koca, aşı olduktan sonra "Aşılama programının milletimize hayır getirmesini umuyorum. Bugün aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük birlikte. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin de mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en büyük yollarından biri aşı. Aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Koca'nın aşılama işlemi sonrası sosyal medyada 'Fahrettin Koca hangi aşıyı oldu?' sorusuna yanıt arar oldu. Fahrettin Koca, Çinli SinoVac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısını oldu.

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