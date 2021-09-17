Sağlığına üçüncü nakilde oğlundan aldığı böbrekle kavuştu

Gaziantep'te yaşayan 43 yaşındaki Yaser Aljader, oğlundan aldığı böbrekle 3'üncü nakilde sağlığına kavuştu.

Nizip'te ikamet eden Suriye asıllı Türk vatandaşı Aljader, böbrek yetmezliğinden dolayı 2014 yılında 8 ay diyalize girdi. Antalya'daki özel bir hastaneye başvuran Aljarder, ilk önce 2015'te eşinin ve daha sonra 2018'de kuzenin bağışladığı böbrek sayesinde ameliyat oldu. İki nakilden de olumlu sonuç alamayan Aljader,1 ay önce SANKO Hastanesine başvurdu.

Tetkik ve tahlillerin ardından kanı temizlenen Aljader, geçirdiği operasyonla 20 yaşındaki oğlu Muhammed Aljader'den böbrek nakli oldu ve sağlığına kavuştu.

Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yüksel, gazetecilere, hastanın iki kez nakil olduğunu ve böbreklerini kaybettiğini söyledi.

Yaptıkları inceleme sonrasında Aljarder'in 3'üncü kez böbrek nakline ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini anlatan Yüksel, "Yaptığımız tahlillerde oğlundan nakil edersek böbreğin ret etme ihtimali vardı. Bu gibi durumlarda kan değişimi ve daha önce nakil edilen böbrek duruyorsa onun çıkartılması gerekiyordu. Daha önce nakil edilen böbrek çıkarıldı ve zor bir ameliyat için çalışmalara başladık. Nakil edilen böbrek çıkartılırken ayağa giden toplar ve atar damarları bağlarız. Ameliyat sırasında hasta ayağını kaybetme ve kanama riski çok yüksektir." dedi.

Yüksel, daha nakil edilen böbreği başarılı şekilde aldıklarını ve kan değişiminin yapıldığını belirterek, son tahlillerin ardından oğlunun böbreğini ret etmeyeceğini belirlediklerini dile getirdi.

Söz konusu aşamaların ardından Aljarder'e 3'üncü böbrek naklinin yaptıklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"3'üncü böbrek nakilleri zordur. 2'nci de zordur ama 3 ve 4'ücü nakiller gerçekten büyük bir tecrübe ve deneyim ister. Daha önceki nakillere bağlı olarak böbreği takacağımız atar ve toplar damarların yeri değişmişti. Onları bulup ameliyata hazır hale getirmek zor bir süreçti. Deneyim ve tecrübelerimizden dolayı herhangi bir sorula karşılaşılmadı. Bu ameliyatı sayılı merkezler yapabilir. Biz de bu merkezlerin içerisindeyiz. Aljarder Bey yaklaşık bir ay önce ameliyat oldu. Şu an alıcısı ve vericisi gayet iyi durumda."

İç Hastalıkları ve Nefroloji Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Mehtap Akdoğan ise nakli başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hasta Yaser Aljader de 2014 yılında böbreklerinde sorun çıktığını ve yaklaşık bir yıl diyalize girdiğini anımsatarak, "Artık durumum iyi, şu an ağrılarım yok." diye konuştu.

Aljarder'in oğlu Muhammed Aljarder de sürecin kolay olmadığını belirterek, "Gereken neyse ben onu yapardım. Hangi evlat olursa olsun babasına aynı şeyi yapardı." ifadelerini kullandı.