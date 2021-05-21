Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
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Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü

İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca - Haberler | Yaşam

Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü Edirne'nin Keşan ilçesine beklenen yağış gece saatlerinde geldi.

Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine beklenen yağış gece saatlerinde geldi. Sağanak yağışlar sebebiyle günlük hayat kentte olumsuz etkilenirken, Cuma günü kurulacak halk pazarı da önümüzdeki Pazartesi gününe ertelendi.

Metrolojinin uyarısını yaptığı sağanak gece saatlerinde Keşan'a ulaştı. Sabah yağışlı bir güne uyanan Keşan'da sağanak yağmurlar etkili oldu. Evlerinden işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar, ıslanmamak için şemsiyelerine sığınırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise binaların saçak altılarını kullanmayı tercih etti.

Gün boyu etkili olması beklenen yağış, Keşan halk pazarını da vurdu. Bir önceki gününün akşamında pazaryerine gelen esnaf, büyük umutlarla kurulumlarını tamamlamaya hazırlanırken yağmura yakalandı. Yoğun yağış altında kalan pazarcı esnafı tezgah açamadı. Yaşanan durum üzerine Keşan halk pazarı 24 Mayıs Pazartesi gününe ertelendi.

Pazaryerinin ertelenme kararından haberleri olmayan bazı vatandaşların ıslanmayı göze alarak pazaryerine geldikleri de gözlendi. Pazarın kurulduğu alana geldiklerine boş tezgahları görenler hayal kırıklığına uğrarken, ertelenme haberini ise kendilerine pazarcı esnafı verdi.

Bütün gün sürmesi beklenen yağışlar sebebiyle pazartesi gününe ertelenen pazarın duyurusu daha sonra belediye anonslarıyla yapılırken, duyuruyu pazara gelirken duyan bazı vatandaşların yarı yoldan evlerine döndükleri de görüldü.

Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü
Sağanak yağış sebebiyle halk pazarı ertelendi, anonsu duyan yarı yoldan döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Akarca

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