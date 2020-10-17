Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
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Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira

17.10.2020 12:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:43

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 40 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilogramı 40 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı. 

Safranbolu ilçesinde bu yıl 20 üretici tarlalarında safran ekimi yaptı. 40 dekar alandan 25 kilogram ürün elde edilmesi beklenirken, ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan safranın hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor.  

Yukarı Çiftlik köyünde 11 yıldır safran yetiştiren ve geçen eylül ayında 25 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, "10-15 gün gecikmeyle de olsa birkaç gündür çiçekler açmaya başladı. Mutluyuz, inşallah iyi bir hasat olacak. Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Hasat bugünlerde başladı, çiçeklenme kasım ayı sonuna kadar devam eder. Sezon sonuna kadar 15 kilogram ürün elde ederiz. Bu sezon safranın kilosunu 40 bin liradan veriyoruz. Safranın en büyük özelliği hücre yenileyici olması. Dünyada da safran mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içildiğinde gülme krizine sokar. 1 gram safrandan 80-100 bardak çay yapılabilir. Birçok gıda ve sağlık ürününde de safran kullanılıyor. Yurt dışından birçok alıcı geliyor. Özellikle bu yıl Arap ülkelerinden gelenler var" diye konuştu.SAFRAN TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ  Öte yandan safran, turistlerin de ilgi odağı. Safranbolu'ya gelen turistler, safran tarlalarında hasat yapıp, fotoğraf çekiyor. İsmail Yılmaz, "Turistler için safran tarlaları favori hale dönüştü. Bugün 4-5 tur gelecek. Kasım sonuna kadar bu devam eder. Geçen yıl tarlamıza ziyaret için 200 otobüs geldi. Bu sene koronavirüsten ötürü ne olur bilmiyorum ama şu anda turistler tarafından yoğun bir talep var" dedi. 

Hatay'dan Karabük'e gelen tur rehberi Meryem Gündüz de "Hatay'dan grubumla birlikte Batı Karadeniz turuna geldik. Grubumuzla ülkemizi geziyoruz. Safran tarlasına geldik. Buradaki hasat dönemini görmeye geldik. Misafirlerimizde çok mutlu. Safran çayımızı içtikten sonra programımıza devam edeceğiz" diye konuştu. 

 


Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira
Safranbolu'da safran hasadına başlandı; kilosu 40 bin lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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