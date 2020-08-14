Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği
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Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

14.08.2020 23:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:31

UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal aktivitelere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Güle Güle" filminin gösterime sunulduğu etkinlik düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile 10 filmin perdeye yansıyacağı etkinlikler 19 Ağustos'ta Harmanlar'daki arabalı film gösterimi ile final yapacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, "açık hava sinema geceleri" etkinliğinin sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ettiğini söyledi.

Etkinlikler kapsamında 10 günde 10 filmin seyirci ile buluşacağını belirten Köse, "Pazartesi günü Tarihi Cinci Hanı'nda 'Muhsin Bey' filmi ile başlayan açık hava sinema geceleri etkinliğimiz bugün Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda 'Güle Güle' filmi ile devam etti. Açık hava sinema geceleri etkinliklerinde vatandaşlarımız, temiz havada huzurla Türk sinemasının seçkin filmlerini seyretmenin tadını çıkarıyor." dedi.

Köse, ücretsiz olan etkinliğe herkesi davet etti.

Safranbolu'da 'Açık Hava Sinema Geceleri' etkinliği

Kaynak: AA

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