Safranbolu Belediye Meclisi İlk Toplantısını Yaptı

Belediye Meclisi Belediye Başkan Elif Köse Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Başkanlığında toplanan ve Komisyon üyelerinin seçildiği Belediye Meclisi tamamlandı. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Başkan Köse'nin yanı sıra, Meclis üyelerinin tamamı katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Köse;"Gerçekleştireceğimiz ilk meclis toplantısının Safranbolu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Safranbolu'nun yararına olacak iyi işlerde hep beraber, güç birliği halinde çalışacağımızı umut ediyorum ki öyle de olacağına inanıyorum. Yeniden hayırlı olsun diyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından 2 yıl görev yapmak üzere Meclis 1 ve 2. Başkan Vekili, Asil ve Yedek Katip Üye, 2 adet Encümen Üyesi seçimi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesine istinaden; - İmar ve Plan Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimine geçildi. Daha sonra diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi ve üye seçimi. Batı Karadeniz Kalkınma Birliğine (BAKAB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması, Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliğine (KARÇEV) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 2 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması, Tarihi Kentler Birliğine (TKB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması, Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğine (KARTAB) Belediye Başkanı doğal üye olmak üzere 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine (TDBB) 1 asil ve 1 yedek üye seçiminin yapılması ile Meclis Toplantısı tamamlandı.

Başkan Vekilleri ve Komisyon Üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

"Meclis 1. Başkan Vekili Onur Varlı, 2. Başkan Vekili Ahmet Şahin, Katip Üyeler Kemal Akgül, Erol Altuntepe, Encümen Üyeleri Erol Altuntepe, Mehmet Baki Duvan, İmar Komisyon Üyeleri Mehmet Adalar, Muharrem Tünay, Kemal Akgül, Serap Karaoğlu, Ahmet Şahin, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Abdullah Ünal, Kadir Cefakar, İsmail Özgürel, Fatih Dökmeci, Erol Altuntepe, Kültür Turizm Komisyonu Birol Sarıvaz, Adem Karataş, Sedat Tokmak, Hülya Kaya Özverdi, Serap Karaoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Asil Üye Erol Altuntepe, Yedek Üye Kemal Akgül, Karabük İli Çevre Hizmetleri Birliği (KARÇEV ) Asil Üyeler Kemal Akgül, Serap Karaoğlu, Yedek Üye Birol Sarıvaz, Tarihi Kentler Birliğine (TKB) Asil Üye Fatih Dökmeci, yedek Üye Mehmet Adalar, Karabük Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliğine (KARTAB) Asil Üye Mehmet Baki Duvan, Yedek Üye Ahmet Şahin, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine (TDBB) Asil Üye Halil Bakkal, Yedek Üye Gökçe Aydın." - KARABÜK

Kaynak: İHA