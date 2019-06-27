Safran üreticilerinden 'sahte safran' açıklamalarına tepki

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir'in Safran ile ilgili olarak "400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar" açıklamalarına Safranbolulu üreticilerden tepki geldi.

Unesco Miras Listesi'nde yer alan ve Safranbolu'ya adını veren Safran çiçeği hakkında Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir'in yaptığı açıklamalara Safranbolu'da Safran üretimi yapan üreticiler tepki gösterdi. Üreticiler boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan Safran hakkında yapılan açıklamaların talihsiz ve bilinçsizce yapıldığını belirttiler. Coğrafi İşaretli Belgesi olan ve Türkiye'de Safranbolu Safranı'nın birinci kalite olduğunu belirten üreticiler aspirin Safranbolu bölgesinde yetişmediğini de söyledi.

"İyi bir Safran ağırlığının 100 bin katını sarı renge boyar"

15 yıldır Safran çiçeği üreticisi olan İsmail Yılmaz İHA muhabirine yaptığı açıklamada Safran'ın Safranbolu'ya ismini veren bir bitki olduğunu belirterek, "Mor renkli bir yaprağın içinde kırmızı sigmalar vardır. Her çiçekte 3 tane kırmızı liflerden oluşur. Safran soğanları artık Haziran ayındayız toprak kurumaya başladı. Bu mevsimde sökmeye başlıyoruz. Ağustos ayına kadar dışarıda bekletiyoruz ve bu ayda soğan ekimini yapıyoruz. Yaklaşık olarak 1 dönüme 200 kilogram kadar Safran Soğanı ekimi yapıyoruz. Ekim ayının ilk haftası ve Kasım ayının son haftasına kadar çiçeklenme oluyor. Her gün bu çiçekleri topluyoruz. Bir dönümden yaklaşık olarak yarım kilo civarında Safran alıyoruz. Koyu kırmızı bir renktedir ama suya konulduğunda sarı renk verir. İyi bir Safran ağırlığının 100 bin katını sarı renge boyar" dedi.

"Safranbolu'da Aspir kesinlikle yetişmiyor"

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyon Genel Başkanı Halit Özdemir tarafından yapılan açıklamanın tamamen talihsiz ve bilinçsiz bir açıklama olduğunu ifade eden Yılmaz, "Oradaki arkadaşım sanırım Safranı çok tanımıyor. Safranın kırmızı renk verdiğini söyledi. Safran suya koyduğumuzda sarı renk verir, kesinlikle kırmızı renk vermez. Safranbolu'da değişik Aspir kesinlikle yetişmiyor. Bizim bölgede yetişen bir ürün değil. Safranbolu'da aspir yetişiyor, safran olarak satılıyor diye açıklama yaptı. Bu talihsiz açıklamaya katılmıyoruz. Coğrafi İşaret Belgesi alındı Safranbolu Esnaf Odası tarafından. Safran'ın değerleri dünyadaki değerleri ve Safranbolu'daki Safran'ı değerleri bu belgede yazıyor. Türkiye'de 1. Sınıf kalitedir" diye konuştu.

Safranbolu Safranının bazı rahatsızlıklara iyi geldiğini kaydeden Yılmaz, "Gözdeki sarı noktalara, göz yorgunluklarına iyi geldiği söylenir. Kanser de kullanılıyor. Sakinleştirici özelliği var, uykusuzluğa iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır. Zaten Safran dünyada mutluluk iksiri olarak bilinir. Çok içtiğinizde gülme krizine sokar" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz ayrıca, Safranın sabun ve kolonya yapımında kullanıldığını belirterek ortalama kilo fiyatının 30 bin TL olduğunu söyledi.

"Safranbolu TSO ve Esnaf Odalası'ndan da tepki"

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar'da haber sitelerinde çıkan sahte Safran haberine sert tepki gösterdi.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkanı Halit Özdemir tarafından Safran hakkında basına yapmış olduğu açıklamayı hayretler içerisinde ve üzülerek takip ettiklerini söyleyen Acar, "Söz konusu haberde Safranbolu'da yetiştirilen bitkinin Safran değil Aspir olduğunu ve gıda boyası katarak gerçek Safran diye satıldığından bahsedilmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Dünya Miras kentti Safranbolu'muza adına veren Safranbolu Safranı, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının, 555 Sayılı Coğrafi işaretlerin Korunması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Menşe Coğrafi İşareti alınmış olup, 30.07.2010 tarih ve 27657 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Alınan Coğrafi işarette Safranbolu Safranının standartları belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır. ISO/TS 3632-1 göre yapılan kimyasal analizlerde 1. Sınıf safran standartlarının üzerinde Safranbolu yöresine ait tıbbi ve aromatik bir ürün olarak tescillenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Acar, Safranın yılda yaklaşık olarak 20 kilogramdan fazla üretimi yapıldığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi: "Ayrıca Federasyon başkanı Safranı suya atıldığında kırımızı renk verdiğinden bahsetmiştir. Safranı suya atıldığında kırmızı değil sarı renk vermektedir. Safranbolu'daki üreticilerimizi ve satıcılarımızı zan altında bırakacak bu gerçeği yansıtmayan haberi Sn. Özdemir'in düzeltmesini bekler, Safranının hasat zamanını olan Ekim-Kasım aylarında Safranbolu'ya gelmesini, Safran hasatını kendi gözleriyle görmesini tavsiye ederiz."

Safranbolu Esnaflar ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammer Dumaner yapılan açıklama ile dünyaca ünlü Safranbolu'ya adını veren Safranbolu Safranını ve üreticilerini sahtekarlıkla hitam ederek rencide ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu hitabın büyük bir haksızlık olduğunu kendisinin Aktar ve Federasyon Genel Başkanı olmasına rağmen Safranın ne olduğunu bilmemesi, aspirle karıştırılması ve mukayese etmesi çok büyük yanlışlıktır. Böylesine anlamsız ve rencide edici açıklamayı kınıyoruz. Safranbolu halkı, Safranbolu Safranı üreticileri ve esnaflardan Federasyon Başkanı'nın özür dilemesini istiyoruz. Safranı tanıdığını sanarak açıklama yapan başkan suda safranın nasıl renk verdiğini dahi bilmemektedir. Safran kesinlikle kırmızı renk vermez. Çünkü Safran sarı renk verir. Başkanın yaptığı açıklamada Safranbolu Safranını kötülemekte olup, doğruluğunu kendisinin ispat etmesini talep etmekteyiz. Etmediği takdirde resmi makamlara başvuracağımızı bildirmekteyiz." - KARABÜK

Kaynak: İHA