Son dakika haber: Safitürk ailesi, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde 8 sanığın yargılandığı davada ailenin talebi reddedilerek sanıkların beraatine karar verildi. Verilen kararın ardından mahkeme çıkışı açıklamada bulunan baba Asım Safitürk, ağabey Ali Haydar Safitürk ve ailenin avukatı Yahya Ünaldı, karara tepki göstererek bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapacaklarını söyledi.

Makam odasına konulan bombanın patlaması sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün ölümüne ilişkin davada yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği beraat kararı sonrası yapılan itirazın ardından Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde 8 sanığın karar duruşması görüldü. Duruşmada, mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı kararla, yapılan yargılama ve toplanan deliller kapsamında tüm sanıkların suça iştiraklerinde cezalandırılmalarına yeterli delil olmadığı gerekçesiyle temyiz yolu açık olmak kaydıyla yapılan istinat başvuruları esastan reddedildi. Verilen kararın ardından mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan baba Asım Safitürk, ağabey Ali Haydar Safitürk ve ailenin avukatı Yahya Ünaldı, verilen karara tepki göstererek bir üst mahkemeye temyiz başvurusu yapacaklarını söyledi.

"MAALESEF YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ KARAR ONANDI"

Verilen kararın ardından açıklamalarda bulunan ağabey Ali Haydar Safitürk, mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı karara tepki göstererek, "Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile ilgili kararını verdi. Mahkeme maalesef ki yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı olduğu gibi onadı. Yerel mahkemede de görmüş olduğumuz ihanetin daha iyisini burada da gördük. Bize adeta siz niye böyle bir çocuk yetiştirdiniz. Büyük bir suç işlediniz. Çocuğunuzu katledenlere biz teşekkür ederiz. Böyle çocuk yetiştirmekle suç işlediniz der gibi bir karar vermiştir. Uzaktan kumandalı bombayı patlatan kişiyi mahsus bildiği halde saklamaktadır hukuk. Adli kolluklar olayın faillerini yakaladığı halde bütün delilleriyle hukuka sunmuş olduğu halde hukuk sistemi ısrarla hiçbir delili kabul etmemektedir. Mahkeme, yaklaşık 3 yıldır bizi burada mahsus oyalamaktadır. Siz niye böyle iyi bir çocuk yetiştirir, vatan için şehit ettirirsiniz. Biz de sizin ananızı ağlatırız der gibi karar vermiştir. Yazıklar olsun. Çok anlatılacak söylenecek şey var ama bu devlet bizim, biz devletimiz için şehit oluruz. Onlar bu devlet için ihanet etmeye devam ederler. Bizi azarlarlar" dedi.

"SANIKLARA ÜÇ KEZ SÖZ VERİLDİ, BİZE BİR KEZ"

Mahkeme heyetinin duruşmadaki tavırlarına da tepki gösteren ağabey Safitürk, "Duruşmada sanıklara üç defa var mı bir diyeceğiniz diye soruldu. Bize ise sadece bir defa meram anlattırma şansı verildi. Sanki onlara bize çiçek getirin bak sizi beraat ettirdik gibi cümleler kurulmuş olması da şehide de ihanettir, vatana ihanettir. Bu hukuk sistemi bu ülkeye ihanet etmektedir. Bundan sonra üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Yapılması gerekeni yapacağız. Türkiye hukuk devletidir. İçeride ne kadar hukuk geçerli olmasa da devlet bizim devletimizdir. Gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ADALET KATLEDİLMİŞTİR, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan baba Asım Safitürk ise, "Çok üzgünüm. Hukuk katledilmiştir. Yani devletin tayin ettiği bir kamu görevlisi, kayyum olarak devlet tayin ediyor. Belediyede olan teröristler, kaymakamlıkta olanlarla işbirliği yaparak çocuğumu katletmişlerdir. Çocuğumun hiç haberi yok, suçu yok. Sadece devletin ve vatanın işleri ile meşgul olan bir yavrumu katlettikleri için çok üzgünüm. Adalet askıya alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Mahkeme terör örgütünü beraat ettirdi, üst mahkemeye gideceğiz"

Karara tepki gösteren Safitürk ailesinin avukatı Yahya Ünaldı da verilen kararını yanlış olduğunu ve bir üst mahkemeye gideceklerini ifade ederek, "Savcımız mütalaasında sanıkların değil terör örgütünün berat mütalaasını vermiştir. Mahkeme de maalesef terör örgütünü beraat ettirmiştir. Tek bir kişinin böyle bir eylemi gerçekleştirmesi Türk milletini küçük düşürmüştür, Türk devletini küçük düşürmüştür. Devlete büyük bir hakarettir. Bununla ilgili gerekli müracaatları üst mahkemelere yapacağız" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı