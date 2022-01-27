Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi - Haberler Magazin
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi

Haberler.com, Erdem Aksoy - Magazin

Sunucu Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde İstanbul Bakırköy'de bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. İşte Mahmut Yazıcoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi gündem yarattı. Boşanmasının ardından 2021 yılında ünlü sunucu Ece Erken ile hayatını birleştiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası milyonlar ünlü avukatın hayatı ve biyografisiyle ilgili bilgi edinmek için internete koştu. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşındaydı? İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi

ÇOK SAYIDA DAVADA TECRÜBE ELDE ETMİŞTİ

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? İşte Ece Erken'in öldürülen eşi Mahmutyazıcıoğlu'nun biyografisi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman, Ece Erken, Beşiktaş, Cinayet, Magazin, Güncel, Haber

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