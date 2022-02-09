Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yaralanan şoförün annesi, olay anını anbean anlattı

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Emninet güçleri, aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı. Zanlılardan Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

YARALI KURTARILAN ŞOFÖRÜN ANNESİ KONUŞTU

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin gündemine oturan Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yaralı olarak kurtarılan şoför Murat Bilmez'in annesi Fatma Bilmez, olay günü yaşananları tüm detaylarıyla anlattı. Çok üzgün olduklarını belirten Bilmez, korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "Eline beline attı demişler öyle bir şey yok. Şafak bey böyle bir saldırının olabileceğini tahmin edememiş. Yoksa onları içeri almazmış. Mekana ona sormadan kimse giremiyormuş. Murat onlar içeri girdikten sonra yan masaya geçmiş. Konuşmuşlar ve para muhabbeti olmuş."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

"ŞAFAK BEY PİSİPİSİNE ÖLDÜ"

"Şafak bey eline beline atmamış. Direk sıkmışlar, masanın altından. Şafak bey şaşırmış zaten vurulduğu için. Daha önce ise Şafak ile Murat göz göze gelmişler. Şafak bey 'Problem yok' gibi bir işaret yapmış. İlk kurşunu masanın altından sıkıyorlar. Öldürmeye geldikleri belli. Mekandakiler masa örtülerini alıp tampon yapmışlar. İnsanlara da silahı tutmuşlar, o yüzden kimse bir şey yapamamış. Sonra Murat'ı tekrar kontrol etmişler, elinde silah var mı diye. Şafak bey pisipisine öldü."

"OĞLUMUN DURUMU 6 SONRA BELLİ OLACAK"

Oğlunun sağlık durumundan da bahseden anne Bilmez, "Ben ve oğlum çok üzgünüz. Murat'ta da kalıcı hasar kalabilir. 6 ay sonra belli olacakmış. 2 ay ayağının üzerine basamayacak" dedi.