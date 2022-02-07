Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi - Haberler
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 16 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 16 kişi Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Gözaltında olan 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy Adliyesi, Güncel, Haber

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