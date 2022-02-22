Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Mirasıyla İlgili Şok Gerçek! Karşı Karşıya Geldiler

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'ineşi avukatŞafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. 'Al Sana Haber' sunucusu Seyhan Soylu, bu olayın yalnızca kişisel bir konu değil, örgütsel bir konu olduğunu söylemiş ve yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Seyhan Soylu şimdi de mirasla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti.

"15-20 MİLYON DOLAR MİRAS KALDI

Seyhan Soylu öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili açıklamasında "Belki de vereceğim bu haberi Ece Erken dahil benden öğrenecek olabilir. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kalan mirası toplam olarak 15-20 milyon dolar. Bu servet dışında da hukuki olarak takip ettiği işlerden yaklaşık olarak 25-30 milyon dolar bir gelir bekliyordu. Ama yapmış olduğu başka işlerden de piyasaya 3-5 milyon dolar borcu vardı. Bu parayı nereye yatırdı kimlerle yedi? Orayı bilmiyorum" dedi.

"15 MİLYON DOLARIN YARISI BENAN KOCADERELİ'YE GİDECEK"

"Diyelim ki 15 milyon dolar para kaldı. İlk kez açıklıyorum. Benan Kocadereli eşinden ayrıldıktan sonra açmış olduğu 2 dava vardı. Biri boşanma davası diğeri de mal rejimi davası. Bu dava devam etmekte" diyen Sisi açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bu da demektir ki 15 milyon doların yarısı hukuki olarak Benan Hanım'a gidecektir. Benan Hanım mirasa tedbir koydurdu çünkü hala sonuçlanmamış bir dava var. Geriye kalan 7,5 milyon dolardan piyasaya rücu eden 5 milyon dolarlık borç düşülünce kalan 2,5 milyon doların üçte biri Ece'nin. Üçte ikisi ise çocukların. Yani Ece'ye üçün biri kaldı."

"ECE'NİN DE MALLARINA HACİZ KONABİLİR"

Avukat Gizem Köstem ise "Aslında dörtte birdir o oran. Eşe dörtte biri kalıyor. Kalanı da çocuklarına" derken Seyhan Soylu özür dileyerek açıklamasını düzeltti.

Seyhan Soylu bunun üzerine "Bu da yaklaşık 600 bin dolar. Ece Erken eşini seviyorsan reddi miras yap demiştim. Herhalde Allah sesimi duydu. Eğer Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir. Şu an Ece kocasının borçlarını benden öğreniyor şu anda" yorumunda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.