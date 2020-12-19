Şadi Yazıcı'dan 'Tuzla'da kreşler engelleniyor' iddiasına açıklama
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Şadi Yazıcı'dan 'Tuzla'da kreşler engelleniyor' iddiasına açıklama

19.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:09
Şadi Yazıcı'dan 'Tuzla'da kreşler engelleniyor' iddiasına açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısında 'İBB'nin Tuzla'da yapmak istediği kreşler engelleniyor' iddiasına tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İBB'nin Tuzla'da 88 adet parseli bulunuyor, her birine kreş yapabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısında 'İBB'nin Tuzla'da yapmak istediği kreşler engelleniyor' iddiasına tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İBB'nin Tuzla'da 88 adet parseli bulunuyor, her birine kreş yapabilirsiniz. Ruhsat verme yetkiniz de var, bunu bile size anlattık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısı, Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıların 2'nci oturumunda İBB'nin Tuzla'da yapmak istediği kreş için hazırlanan plan değişikliği teklifi de görüşüldü. Teklif imar kanununa aykırı olduğu için AK Parti ve MHP Üyeleri tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine oluşan sözlerinin çarpıtılarak, algı operasyonu yapıldığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'İBB'nin Tuzla'da yapmak istediği kreşler engelleniyor' başlığına tepki gösterdi.

"88 PARSELİ İSTEDİĞİNİZ FONKSİYONDA YAPABİLİRSİNİZ"

Daha önce konunun ilçe meclisinde gündeme geldiğini ve gerekli açıklamanın yapıldığını belirten Dr. Yazıcı, "Meclisimizde yapılmış olan bir çalışma vardı. Tuzla Belediyesi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kreş yapılacak alan var mı?' diye sorulduğu zaman biz bir şey söyledik. Kreş yapacağınız alanı bize soruyorsunuz ama 88 tane burada kendinize ait parseliniz var. Fakat son İBB meclisinde, Tuzla Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan ve orada Hukuk Komisyonu'nda bulunan hukukçu hanımefendi benim söylediklerimi çarpıtarak bir ifade kullanmış. Benim söylediğim aynen şuydu, 'Siz 88 parseliniz varken, Tuzla'da bir kreş yapılacak alanı bize niye soruyorsunuz? 88 tane parselinizin her birine kreş yapabilirsiniz. Donatı alanlarında ruhsatı da verebilirsiniz. Ruhsat verme yetkiniz var'. Bunu bile sizi anlattık. Bilmiyorsanız bile bu yetkiyi kullanabilirsiniz. Daha fazla ders istiyorsanız anlatabiliriz nasıl yapılacağını" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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