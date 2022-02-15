Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor - Haberler
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Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Aras ile tartışan Haluk, kalp krizi geçirerek yere yığılıyor. Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen, yarın akşam yayınlanacak olan bölümle diziye veda ediyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yarın akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde bir veda yaşanacak.

HALUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Sadakatsiz'in yeni bölümünde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen veda edecek. Dizide Haluk'un ölmesinin ardından, Volkan şirketin başına geçiyor. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.

Sadakatsiz'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Burak Sergen, diziye veda ediyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras ve Asya evlilik kararı alıyor. Bu karar herkeste şok etkisi yaratırken Volkan, tamamen yalnız kalıyor. Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getiriyor. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşüyor. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratıyor. Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarıyor.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burak Sergen, Sadakatsiz, Fragman, Kanal D, Magazin, Haberler

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