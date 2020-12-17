Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor

Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığının haberini alıyor. Bu uyarının ardından Asya, evine maskeli şekilde giren kişinin saldırısına uğruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, dün akşam 10. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı dizinin yeni bölümü biter bitmez 23 Aralık Çarşamba günü ekrana gelecek olan 11. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ASYA SALDIRIYA UĞRUYOR

Yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğreniyor. "Volkan Bey size kötü zarar vermek için bir şey yapıyormuş" uyarısından sonra Asya'nın evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırıyor sonra eve girerek Asya'ya saldırıyor. Eve giren maskeli adamın kim olduğu henüz bilinmezken izleyiciler Volkan olabileceği üzerinde durdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Ali'yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermedi. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin de farkına vardı. Asya'nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan'ın kararları, Derin'i huzursuz etse de Volkan, Asya ile Ali'nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmeye karar verdi. Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan, hepsi için ayrı bir plan yaptı.