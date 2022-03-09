Sadakatsiz final mi yaptı, bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz son bölüm neler oldu? - Haberler

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Sadakatsiz final mi yaptı, bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz son bölüm neler oldu?

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi final mi yaptı yoksa Sadakatsiz bitti mi seyirciler tarafından araştırılıyor. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz final mi yaptı?

Sadakatsiz dizisi yayınlandığı her yeni bölümde gündemden düşmüyordu. Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok izleyenler tarafından araştırılıyor. Sadakatsiz final mi yok yoksa Sadakatsiz bitti mi izleyenler tarafından merak ediliyor. Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman araştırma konusu oldu. Sadakatsiz final mi yaptı, bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle: Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar. Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok izleyenler tarafından araştırılıyor. Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacağını ve sebebin sağlık sorunu olduğunu belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli izleyicilerimiz; her Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…" açıklamasında bulundu.

Sadakatsiz Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Sadakatsiz bu hafta neden yok sorularına yanıt arayan izleyiciler için Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi. Açıklamaya göre haftaya yeni bölüm ile Sadakatsiz dizisi seyircisi ile buluşacaktır.

Sadakatsiz final mi yaptı, bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz son bölüm neler oldu?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

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