Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
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Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu

05.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:27

Sadakatsiz dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde Asya, kendisini aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşları Mert ile birlikte oldu. Dizideki bu sahne Twitter'da gündem oldu.

BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın en yakın arkadaşı Mert, Asya'yla buluştu ve kendisinden hoşlandığını açıkladı. Mert, "Volkan'dan intikam almana yardımcı olabilirim" diyerek otel odasının kartını Asya'ya verdi.

"EŞİNE ACIDIĞI İÇİN BİRLİKTE OLUYORLAR"

Nil ile konuşan Derin'in "Volkan'ın eşiyle yıllardır ilişkisi yok. Ona acıdığı için çok nadir birlikte oluyorlarmış" sözlerini duyan Asya yıkıldı. Asya, Mert'in intikam teklifini kabul etti ve otele gitti. Mert ve Asya birlikte olduktan sonra ise, Asya eşiyle ilgili şirket bilgilerini isteyerek Mert'i tehdit etti.

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendisini aldatan eşinden intikam almak için Mert ile birlikte olan Asya, Twitter'da gündem oldu. Kısa sürede çok konuşulanlar listesine giren dizi için şu tarz yorumlar yapıldı:

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu
Haber Yorumları (10)
YASLİ KURT: Yavas yavas isiniyok looo, heyecan artiyi haa
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TEMEL: Dis minnaklatin oyunu bunlar. Satin tvleri.
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ATİK: BU NE TERBIYESIZLIKTİR BU TÜR DİZİLER COCUKLARIMIZA KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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