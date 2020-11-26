Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi dün akşam 8. bölümüyle ekrana geldi. Asya, kendisinden nefret ettiğini söyleyen oğlu Volkan'ı yanına çekmek için büyük bir plan yaptı. O plan ise izleyenlerin ağzını açık bırakırken Twitter'da trend oldu.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sözen ve Özge Özder'in paylaştığı Sadakatsiz, dün akşamki bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi.

VOLKAN, ALİ'Yİ KANDIRDI

Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın Ali'yi kendi yanına çekme çabaları Asya'yı tedirgin etti. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'yi Volkan ve Derin'in yaşadığı eve götürdü. Babasını başka bir kadının evinde gören Ali büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Volkan söylediği yalanlarla Ali'yi kandırdı.

ASYA OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İMA ETTİ

Volkan, Ali'ye annesi Asya hakkında gerçeklerin dışında şeyler anlatınca Ali annesinden soğudu. Oğlunu da kaybetmeyi göze alamayan Asya kendi kendiyle baş başa kaldı. Ali'yi alıp kaçan Asya'yı Volkan takip etti ancak onları bulamadı. Volkan'ı eve çağıran Asya ise planını devreye soktu. Asya, Ali'yi öldürdüğünü ima etti ve elindeki saçları gösterdi. Oğluna zarar vermesini kabullenemeyen Volkan'ın gözü döndü ve Asya'ya saldırarak boğazını sıktı. Volkan daha sonra ise Asya'yı yere savurdu. Başını çarpan Asya kanlar içinde yerde kaldı.

ASYA KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Volkan ise Asya'nın başında sinirden ağlayıp bağırırken o sırada salona Ali geldi. Ali annesini kanlar içinde yerde görünce büyük bir şok yaşadı. Volkan ise yaşadığını anladığı oğluna sarılmak istedi ancak Volkan çok sevdiği babasından uzaklaşarak annesinin yanına koştu.