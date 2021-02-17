Sadakatsiz: Ali kimdir? Sadakatsiz: Alp Akar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?
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Sadakatsiz: Ali kimdir? Sadakatsiz: Alp Akar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?

17.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:42
Sadakatsiz: Ali kimdir? Sadakatsiz: Alp Akar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın çocuğu Ali karakteri canlandıran Alp Akar izleyiciler tarafından çok araştırılmaktadır. Peki, Sadakatsiz: Ali kimdir? Sadakatsiz: Alp Akar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?

Yayınlandığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisi, kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın çocuğu Ali karakteri canlandıran Alp Akar izleyiciler tarafından çok araştırılmaktadır. Peki,Alp Akar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ: ALİ ARSLAN KİMDİR?

On bir yaşında. Asya ve Volkan'ın oğlu. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Çocuktan ziyade, kocaman bir adam. Hassas, düşünceli, neşeli. Annesini de babasını da çok seviyor ama babasıyla daha arkadaş gibi. Annesi doktor olduğu, zaman zaman nöbete kaldığı için, babasıyla daha sağlam bir ilişki kurmuş. Annesi ve babasının boşanmasından, arkadaşı Selen'in yaşadığı üzüntüleri yaşamaktan deli gibi korkuyor.

SADAKATSİZ: ALİ KARAKTERİ ALP AKAR KİMDİR?

Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Alp Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterine hayat veren Alp Akar, 1.52 metre boyunda, 40 kilo ve Balık burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

2020 -Sadakatsiz (Ali) (TV Dizisi)

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Remzi) (TV Dizisi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (Şehzade Nureddin) (TV Dizisi)

2017-2018 – Bizim Hikaye (Fikret) (TV Dizisi)

2016 – Berzah: Cin Alemi (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Küçük Salih) (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Güldüy Güldüy (TV Dizisi)

2015 – Kertenkele (Sezgin) (TV Dizisi)

2015 – Ekonomi Tıkırında (Sinema Filmi)

2014 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Can) (TV Dizisi)

2013 – Hayat Dediğin (TV Dizisi)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Çetin) (TV Dizisi)

2011 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2010 – Ezel (TV Dizisi)

2009 – Canım Ailem (TV Dizisi)

Sadakatsiz: Ali kimdir? Sadakatsiz: Alp Akar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?
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